science Ecco cosa è successo durante l'attracco della navicella spaziale "Boeing".

La missione è iniziata giovedì notte con il lancio in Florida e lo Starliner, progettato per trasportare astronauti ma che vola senza persone per questo test, è attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale venerdì sera alle 20:28 ET. L’aggancio è avvenuto circa un’ora dopo il previsto, poiché il personale di terra ha lavorato su alcuni problemi, incluso un problema software che causava l’inclinazione della grafica, un po’ come una mappa GPS non allineata. C’erano anche problemi con i sensori e alcuni componenti di aggancio che all’inizio non si muovevano correttamente.

La capsula contiene un anello di aggancio che si apre quando si avvicina alla sua porta e viene utilizzato come fermo alla Stazione Spaziale Internazionale. Durante il primo tentativo di ancoraggio, alcuni componenti non sono entrati nella configurazione corretta. Le squadre di terra hanno dovuto provare di nuovo il processo di pop-up per mettere tutto al posto giusto. C’era anche un piccolo problema con i circuiti di raffreddamento dello Starliner, che fanno parte del sistema che regola la temperatura del veicolo spaziale.

Tutti questi problemi dovevano essere analizzati o risolti in tempo in modo che lo Starliner potesse andare avanti e l’attracco alla fine decollò senza troppi problemi.

“È stato davvero emozionante guardare quell’auto ferma per un po’ fino al momento di entrare”, ha detto ai giornalisti Mark Naby, il responsabile del programma Starliner di Boeing, venerdì sera.