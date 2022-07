Ecco cosa ha da dire il miliardario di criptovalute più ricco del mondo sul dumping di bitcoin da parte di Tesla

Binance Fondatore e Presidente del Consiglio Direttivo Changpeng Zhao (Patrimonio netto di $ 27,3 miliardi al 21 luglio) Condividi la sua opinione su Tesla Corporation TSLA scaricare di più Bitcoin Bitcoin/Dollaro USA oggetti da collezione.

In una recente intervista, Zhao ha affermato che le persone non dovrebbero leggere troppo in profondità Elon Musk Scambia bitcoin pesantemente.

“È un ragazzo intelligente, ma ciò non significa che possieda tutti i beni di valore del mondo. Ad esempio, potrebbe non possedere molte altre azioni della società, molte altre criptovalute di valore, ecc.”, Ha detto Zhao.

Ha aggiunto che il semplice acquisto e vendita di alcuni bitcoin da parte di Musk non riflette il loro valore intrinseco. L’accettazione del bitcoin da parte di Musk non ha migliorato le cose e, poiché ha venduto solo bitcoin, non le ha peggiorate.

Anche se Bitcoin sta attraversando un periodo difficile nel mercato delle criptovalute, Zhao ha difeso Apex Crypto e ha affermato che, indipendentemente da ciò che fa qualsiasi investitore di spicco, Bitcoin continua a dimostrarsi sia strutturalmente che in termini di popolarità degli utenti.

“Le proprietà di base di Bitcoin non sono cambiate perché una persona l’ha comprato o venduto. Nessuno conosce i motivi per cui Musk l’ha comprato o venduto. Forse aveva bisogno di contanti per Tesla o ha provato ad acquistare Twitter o qualcosa del genere, non lo so. Ma questo non significa molto”.

La scorsa settimana, Tesla ha riferito di sì filtralo Circa il 75% delle sue partecipazioni in Bitcoin aggiungerà 936 milioni di dollari al bilancio del gigante dei veicoli elettrici nel secondo trimestre.

Musk ha affermato di aver venduto i bitcoin di Tesla come copertura contro l’incertezza macroeconomica e geopolitica affrontata dai mercati globali.

“Il motivo per cui abbiamo svenduto un sacco delle nostre partecipazioni in Bitcoin era perché non eravamo sicuri di quando i blocchi COVID in Cina si sarebbero allentati”, Egli ha detto.

Tesla ha acquistato Bitcoin per un valore di 1,5 miliardi di dollari nel gennaio 2021. Nel primo trimestre del 2021, Tesla Venduto 272 milioni di dollari di criptovaluta, che secondo lui hanno avuto un “impatto positivo” di 101 milioni di dollari sulla sua redditività.

Tesla ha chiuso il primo trimestre del 2022 con 1,26 miliardi di dollari di Bitcoin nel suo bilancio.

Immagine per gentile concessione di Binance e NVIDIA Corporation su Flickr