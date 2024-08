Ecco cosa sappiamo degli astronauti del Boeing Starliner bloccati nello spazio

Esperto Boeing Starliner Gli astronauti Butch Wilmore e Sonny Williams sono bloccati nello spazio e non torneranno a casa fino a febbraio. I due hanno una lunga storia nello spazio e le loro famiglie credono che la decisione di tenerli lì sia stata in definitiva la cosa migliore per la loro sicurezza.

Un viaggio spaziale che avrebbe dovuto durare otto giorni si è trasformato in un viaggio di mesi. I funzionari della NASA hanno annunciato durante il fine settimana che la navicella spaziale in difficoltà sarebbe tornata sulla Terra senza di loro.

Willmauer e Williams sono a bordo della Stazione Spaziale Internazionale da quando gli ingegneri hanno scoperto perdite di elio e problemi con i propulsori poco dopo l’attracco della navicella spaziale CST-100 Starliner della Boeing, spingendo un’indagine da parte della NASA e della Boeing.

Wilmore e Williams non sono estranei allo spazio. Secondo la sua biografia ufficiale della NASA, questa è la terza missione di Willmore a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, e ha trascorso 178 giorni nello spazio nelle due missioni precedenti. Il suo ultimo viaggio si è concluso nel marzo 2015.

Chi è l’astronauta della NASA Butch Wilmore, che ha tenuto il discorso di lancio filoamericano?

In precedenza, Wilmower ha prestato servizio nella Marina, compresi incarichi durante le operazioni Desert Storm, Desert Shield e Southern Watch che includevano voli sull’Iraq.

Mentre Willmauer è nello spazio, sua moglie Diana e le loro due figlie, Darren e Logan, vivono in Texas.

“Devi solo adattarti e aspettarti l’inaspettato”, ha detto Diana. TV WVLT.

La buona notizia è che la famiglia di Wilmower può chiamarlo FaceTime più volte quasi tutti i giorni mentre è a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

“È assolutamente incredibile, ci offre così tante vedute della Terra e in particolare amo vedere il tramonto”, ha detto Darren alla stazione televisiva.

Sebbene i Willmauer si rendano conto che mancano eventi e ricordi familiari, si sono abituati all’incertezza e allo stress associati alla sua professione.

“Crede semplicemente che Dio abbia il controllo, e poiché Dio ha il controllo, è contento dove si trova”, ha detto Diana.

Boeing Starliner lancia due astronauti della NASA nello spazio durante il suo primo volo di prova

Come Wilmore, anche la Williams è alla sua terza missione a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, secondo la sua biografia della NASA, avendo trascorso 322 giorni nello spazio prima dell’attuale missione. Ha anche prestato servizio nella Marina prima di diventare un’astronauta, prestando servizio in uno squadrone di elicotteri della Marina all’estero durante i preparativi militari per la Guerra del Golfo.

È sposata con Michael Williams, sindaco degli Stati Uniti in pensione ed ex aviatore della marina, che si prende cura dei suoi cani nella sua casa di Houston, ha riferito l’Associated Press.

La NASA dice che alla coppia piace “uscire con i loro cani, fare esercizio, lavorare sulle case, lavorare sulle automobili, lavorare sugli aerei, fare escursioni e campeggiare”.

Michael ha detto in precedenza Giornale di Wall Street Questo spazio è il “luogo felice” di sua moglie.

L’Associated Press ha riferito che sua madre, vedova, è spesso preoccupata per il suo lavoro.

“Sono la sua bambina, quindi penso che sia sempre preoccupata”, ha detto Williams prima di partire.

“Sono così felice che abbiano deciso di non mandarla giù subito”, ha detto la madre Bonnie Pandya Lo ha detto a TMZ. “Ci sono già stati due incidenti con la navetta. E di certo non voglio che ciò accada a mia figlia… o a chiunque altro! Quindi, è meglio prevenire che curare.”

Acquirente protezione scorso Cambia % di variazioni Laurea triennale

Compagnia Boeing 173.07 -0,41 -0,24%

CLICCA QUI PER OTTENERE L’APP FOX NEWS

Willmauer e Williams dovrebbero ora tornare con loro Missione SpaceX Crew-9 Dragon Il veicolo non sarà lanciato prima del 24 settembre, poiché questa missione dovrà ridurre l’equipaggio da quattro a due per fare spazio agli astronauti bloccati, il cui ritorno è previsto nel febbraio 2025. La missione Crew-9 trasporterà un carico utile aggiuntivo oltre alle tute spaziali. Specifico per Willmore e Williams ‘Dragon, poiché le loro tute spaziali Boeing non sono compatibili con la navicella spaziale di SpaceX.

Michael Dorgan di Fox News e The Associated Press hanno contribuito a questo rapporto.