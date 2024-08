Home » sport Ecco dove si colloca il Team USA nel conteggio delle medaglie un giorno prima della fine del torneo: NBC Chicago sport Ecco dove si colloca il Team USA nel conteggio delle medaglie un giorno prima della fine del torneo: NBC Chicago 0 Views Save Saved Removed 0

1 27 luglio Sarah Bacon/Cassidy Cook argento Salto sincronizzato dalla piattaforma mobile da 3 metri per le donne Immersione 2 27 luglio Chloe Dygert Bronzo Bronzo Gara a cronometro individuale femminile 3 27 luglio Katie Ledecky Bronzo 400 metri di nuoto a stile libero nuoto 4 27 luglio Kate Douglas, Gretchen Walsh. Tori Hosk, Simone Manuel, Erica Connolly, Abby Wetzel argento Donne, 4 x 100 metri stile libero, nuoto 5 27 luglio Jack Alex, Chris Giuliano, Hunter Armstrong, Caeleb Dressel, Ryan Held, Matt King oro Uomini, 4×100 metri stile libero nuoto 6 28 luglio Haley Batten argento Donne, in tutto il Paese mountain bike 7 28 luglio Tori Husky oro 100 metri farfalla femminili nuoto 8 28 luglio Gretchen Walsh argento 100 metri farfalla femminili nuoto 9 28 luglio Carson Foster Bronzo Uomini, 400 metri misti individuali nuoto 10 28 luglio Lee Keifer oro Donne, chip individuali recinzione 11 28 luglio Lauren Scruggs argento Donne, chip individuali recinzione 12 28 luglio Nick Fink argento 100 metri rana nuoto 13 29 luglio Jagger Eaton argento Via degli uomini Skateboard 14 29 luglio Negro Houston Bronzo Via degli uomini Skateboard 15 29 luglio Luca Hobson Bronzo Uomini, 200 metri stile libero nuoto 16 29 luglio Ryan Murphy Bronzo Uomini, 100 metri dorso nuoto 17 29 luglio Katie Grimes argento 400 metri misti individuali femminili nuoto 18 29 luglio Emma Wyant Bronzo 400 metri misti individuali femminili nuoto 19 29 luglio Nick Etkin Bronzo Ragazzi, fioretto individuale recinzione 20 29 luglio Frederic Richard, Brody Malone, Stephen Nedorosik, Paul Judah, Asher Hong Bronzo Uomini, competizione a squadre Ginnastica artistica 21 30 luglio Simone Biles, Sunisa Lee, Jordan Chiles, Jade Curry, Heasley Rivera oro Signore, gara a squadre Ginnastica artistica 22 30 luglio Ilona Maher, Kayla Kanette, Lauren Doyle, Alif Kelter, Christy Kirche, Sarah Levy, Alaina Olsen, Ariana Ramsay, Steve Rovetti, Alex Cedric, Sami Sullivan, Nia Taber Bronzo Signore, gara a squadre Rugby7 23 30 luglio Regana Smith argento 100 metri dorso femminili nuoto 24 30 luglio Caterina Berkoff Bronzo 100 metri dorso femminili nuoto 25 30 luglio Bobby Fink argento Uomini, 800 metri stile libero nuoto 26 30 luglio Carson Foster, Brooks Carey, Chris Giuliano, Luke Hobson, Drew Keibler, Blake Pierone, Kieran Smith argento Uomini, 4×200 metri stile libero nuoto 27 31 luglio Perez Benegas argento Donne, giardino Ciclismo BMX stile libero 28 31 luglio Evie Liebfarth Bronzo Donne, barca singola barca 29 31 luglio Katie Ledecky oro 1500 metri stile libero femminili nuoto 30 31 luglio Tori Husky argento 100 metri stile libero femminili nuoto 31 1 agosto Justin Best, Liam Corrigan, Michael Grady e Nick Mead oro I quattro uomini bestemmia 32 1 agosto Simone Biles oro Donne ovunque Ginnastica artistica 33 1 agosto Sunisa Lee Bronzo Donne ovunque Ginnastica artistica 34 1 agosto Jacqueline Dobrovich, Lee Keifer, Lauren Scruggs, Maya May Weintraub oro Squadra shisha femminile recinzione 35 1 agosto Kate Douglas oro 200 metri rana femminili nuoto 36 1 agosto Regana Smith argento 200 metri farfalla femminili nuoto 37 1 agosto Erin Gemmell, Katie Ledecky, Paige Madden, Simone Manuel, Anna Pebloski, Alex Shackel, Claire Weinstein argento 4 x 200 metri stile libero femminili nuoto 38 2 agosto Casey Kaufold, Brady Ellison Bronzo Squadra mista Tiro con l’arco 39 2 agosto Grant Fisher Bronzo Uomini, 10.000 metri Atletica 40 2 agosto Carl Cook, Laura Kraut, McLean Ward argento Squadra di salto Equitazione 41 2 agosto Ian Barrow, Hans Henken Bronzo Barca da uomo Navigazione 42 2 agosto Sagina Maddalena argento Carabina femminile da 50 metri, 3 posizioni tiro 43 2 agosto Regana Smith argento 200 metri dorso femminili nuoto 44 3 agosto Chris Carlson, Peter Chatten, Clark Dean. Henry Hollingsworth, Riley Milne, Ivan Olsson, Peter Quinton, Nick Rusher, Christian Tabach Bronzo Otto uomini bestemmia 45 3 agosto Vincent Hancock oro Uomini, pattinate tiro 46 3 agosto Conner Lynn Prince argento Uomini dello skeet tiro 47 3 agosto Steven Nidorosik Bronzo Cavallo da salto per uomo Ginnastica artistica 48 3 agosto Simone Biles oro Il salto femminile Ginnastica artistica 49 3 agosto Buon curry Bronzo Il salto femminile Ginnastica artistica 50 3 agosto Ryan Crozier oro Uomini, lancio del peso Atletica 51 3 agosto Joe Kovacs argento Uomini, lancio del peso Atletica 52 3 agosto Gelsomino Moore Bronzo Signore, salto triplo Atletica 53 3 agosto Kylie Brown, Bryce Dedmon, Shamir Little, Vernon Norwood argento Staffetta mista 4×400 metri Atletica 54 3 agosto Austin Krajicek, Rajeev Ram argento Gli uomini di mio marito Tennis 55 3 agosto Taylor Fritz, Tommy Paul Bronzo Gli uomini di mio marito Tennis 56 3 agosto Shakari Richardson argento 100 metri femminili Atletica 57 3 agosto Melissa Jefferson Bronzo 100 metri femminili Atletica 58 3 agosto Kate Douglas argento 200 metri misti individuali femminili nuoto 59 3 agosto Katie Ledecky oro 800 metri stile libero femminili nuoto 60 3 agosto Paige Madden Bronzo 800 metri stile libero femminili nuoto 61 3 agosto Caeleb Dressel, Nick Fink, Tori Huskey, Ryan Murphy, Reagan Smith, Charlie Swanson, Gretchen Walsh, Abby Wetzel oro Donne, 4×100 metri misti individuali nuoto 62 4 agosto Sonny Lee Bronzo Donne, sbarre irregolari Ginnastica artistica 63 4 agosto Brady Ellison argento Singolo maschile Tiro con l’arco 64 4 agosto Bobby Fink oro Uomini, 1500 metri stile libero nuoto 65 4 agosto Jack Alexie, Hunter Armstrong, Caeleb Dressel, Nick Fink, Thomas Heilman, Ryan Murphy, Charlie Swanson argento 4×100 metri misti individuali maschili nuoto 66 4 agosto Katherine Berkoff, Kate Douglas, Tori Huskey, Lily King, Alex Shackel, Reagan Smith, Gretchen Walsh, Emma Weber oro Misto, medley individuale di 4 x 100 metri nuoto 67 4 agosto Christine Faulkner oro Corse su strada femminili Ciclismo 68 4 agosto Scotty Scheffler oro Uomini, i single giocano Golf 69 4 agosto Austin Joel Smith Bronzo Donne, pattinate tiro 70 4 agosto Noah Lyles oro 100 metri maschili Atletica 71 4 agosto Fred Curley Bronzo Uomini, 100 metri Atletica 72 5 agosto Taylor Knipp, Morgan Pearson, Seth Ryder, Taylor Spivey argento Staffetta mista Triathlon 73 5 agosto Simone Biles argento Donne, esercizi a terra Ginnastica artistica 74 5 agosto Peperoncini giordani* Bronzo Donne, esercizi a terra Ginnastica artistica 75 5 agosto Valerie Ullman oro Donne, lancio del disco Atletica 76 5 agosto Sierra Burdick, Derrica Hamby, Ryan Howard, Hayley Van Lith Bronzo Concorso femminile Basket 3×3 77 5 agosto Sam Kendricks argento Uomini, salto con l’asta Atletica 78 5 agosto Vincent Hancock, Joel Austin Smith argento Squadra mista, skeet tiro 79 5 agosto Carolina Marchi oro Signore, shortboard Surf 80 6 agosto Cole Hooker oro Uomini, 1500 metri Atletica 81 6 agosto Nogus del cortile Bronzo Uomini, 1500 metri Atletica 82 6 agosto Annette Ichikun si è svegliata argento Lancio del martello femminile Atletica 83 6 agosto Gabe Thomas oro Donne, 200 metri Atletica 84 6 agosto Bretagna Marrone Bronzo Donne, 200 metri Atletica 85 6 agosto Amit Elor oro Stile libero femminile, 68 kg lotta 86 7 agosto Hampton Morris Bronzo Uomini, 61 kg sollevamento pesi 87 7 agosto Tom Char argento Ragazzi, beneditevi Skateboard 88 7 agosto Christine Voelker, Chloe Dygert, Jennifer Valenti, Lily Williams oro Signore, caccia alle bande Ciclismo 89 7 agosto Daniela Ramirez, Anita Alvarez, Jamie Szarkowski, Megumi Field, Jacqueline Lu, Audrey Kwon, Kiana Hunter, Ruby Rimate, Calista Liu. argento Donne, acrobata Nuoto artistico 90 7 agosto Quincy Sala oro Uomini, 400 metri Atletica 91 7 agosto Katie Luna argento Signore, salto con l’asta Atletica 92 7 agosto Kenneth Rocks argento Corsa a ostacoli maschile dei 3000 metri Atletica 93 7 agosto Sarah Hildebrandt oro Donne, 50 kg stile libero lotta 94 8 agosto Sam Watson Bronzo Uomini, velocità Arrampicata sportiva 95 8 agosto Kenny Bednarik argento Uomini, 200 metri Atletica 96 8 agosto Noah Lyles Bronzo Uomini, 200 metri Atletica 97 8 agosto Tara Davis Woodhull oro Salto in lungo femminile Atletica 98 8 agosto Gelsomino Moore Bronzo Salto in lungo femminile Atletica 99 8 agosto Sydney McLaughlin-Levron oro 400 metri ostacoli femminili Atletica 100 8 agosto Anna Cockerill argento 400 metri ostacoli femminili Atletica 101 8 agosto Grant Holloway oro Uomini, 110 metri ostacoli Atletica 102 8 agosto Daniele Roberts argento Uomini, 100 metri ostacoli Atletica 103 9 agosto Matt Anderson, Aaron Russell, Jeff Jendrick, TJ Di Falco, Mika Christenson, Max Holt, Mika Ma, Tomas Jeschke, Garrett Mwagutotia, Taylor Avril, David Smith, Eric Shoji, Kyle Ensing (alternativa) Bronzo Uomini, squadra pallavolo 104 9 agosto Shakari Richardson, Gabi Thomas, Melissa Jefferson, Toenisha Terry oro Donne, staffetta 4×100 metri Atletica 105 9 agosto Spencer Richard Lee argento Uomo lotta 106 9 agosto Aaron Markel Brooks Bronzo Uomini, stile libero 86 kg lotta 107 9 agosto Cristina Teachout Bronzo Donne, 67kg Taekwondo 108 9 agosto Helen Louise Maroulis Bronzo Per le donne lotta 109 9 agosto Olivia Reeves oro Donne, 71 kg sollevamento pesi 110 9 agosto Ray Benjamin oro Uomini, 400 metri ostacoli Atletica 111 10 agosto Brooke Rabuto argento Signore, arrampicata e piombo Arrampicata sportiva 112 10 agosto Nevin Harrison argento 200 metri individuali femminili Kayak 113 10 agosto Casey Murphy, Alyssa Naeher, Terrina Davidson, Emily Fox, Naomi Girma, Casey Krueger, Jenna Knightsonger, Emily Sonnett, Corbin Albert, Sam Coffey, Lindsay Horan, Rose Lavelle, Crystal Dunn, Trinity Rodman, Jayden Shaw, Sophia Smith, Mallory Swanson Lynn Williams oro Per le donne calcio 114 10 agosto Masai Russell oro 100 metri ostacoli femminili Atletica 115 10 agosto Kyle Dyke Bronzo Uomini, stile libero 74 kg lotta 116 10 agosto Grant Fisher Bronzo Uomini, 5000 metri Atletica 117 10 agosto Shelby McKeown argento Ragazzi, saltate in alto Atletica 118 10 agosto Christopher Bailey, Vernon Norwood, Bryce Dedmon, Ray Benjamin oro Uomini, staffetta 4×400 metri Atletica 119 10 agosto Shamir Little, Sydney McLaughlin-Levron, Gabe Thomas, Alexis Holmes oro Staffetta 4×400 metri femminile Atletica 120 10 agosto Vincitore Bronzo B-ragazzi rottura 121 10 agosto Bam Adebayo, Devin Booker, Stephen Curry, Anthony Davis, Kevin Durant, Anthony Edwards, Joel Embiid, Tyrese Haliburton, Jrue Holiday, LeBron James, Jayson Tatum, Derrick White oro Uomo pallacanestro