Ecco il “goal primario” per il coordinatore offensivo

Sembra sempre più che Bill O’Brien sarà il prossimo coordinatore offensivo dei Patriots.

O’Brien ha iniziato a fluttuare come Matt Patricia potenziale successore Anche prima della fine della stagione del New England. Sebbene alcuni rapporti lo abbiano gettare qualche dubbio Sulla possibilità che O’Brien lasci l’Alabama per unirsi ai Patriots, è rimasto quote sui favoriti Per guidare l’attacco dei Patriots nel 2023.

Lunedì pomeriggio, Tom E. Curran’s Maybe the Rapporto finale Dopo aver associato O’Brien ai Patriots. Ha anche rotto alcuni potenziali blocchi stradali e ha indicato che Bill Belichick e Robert Kraft sono sulla stessa lunghezza d’onda.

Questo è un estratto:

L’obiettivo principale è l’ex OC dei Patriots, l’ex capo allenatore della Penn State e dei Texans, l’ex OC dell’Alabama Bill O’Brien. C’è consenso da tutte le parti sul fatto che l’O? Brien è la persona migliore per il lavoro e, sebbene ci siano altri validi candidati, la familiarità con la proprietà e la disponibilità di Mac Jones con O’Brien e O’Brien a tornare significa che si arrabbierà se non ottiene il lavoro.

Uno degli aspetti teneri del ritorno di O’Brien è ciò che accade con Judge e Patricia. Fanno ancora parte dello staff tecnico offensivo? Come si occuperanno di O’Brien se non riceveranno nuovi ruoli? O’Brien si è allenato insieme a Patricia durante il suo periodo qui. Certamente ha qualche rapporto con il giudice. Indubbiamente, c’è dell’amicizia coinvolta, quindi deve essere affrontata diplomaticamente in modo che non ci siano rancori.

Non sorprenderti se le cose inizieranno davvero a scaldarsi sul fronte dei Patriots di O’Brien nei prossimi giorni.