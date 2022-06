Ecco il momento migliore per vedere 5 pianeti allineati in uno spettacolo raro questa settimana

New Orleans (WGNO) – Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno si allineano in ordine questo mese per la prima volta in 18 anni. Questa settimana fornirà il massimo tempo di visualizzazione per vedere la Planet Parade.

Non hai bisogno di un telescopio per vedere raro raduno di pianeti, dove saranno tutti visibili ad occhio nudo. Tuttavia, può essere difficile vedere Mercurio a causa del suo aspetto fioco.

Man mano che ci avviciniamo alla fine di giugno, Mercurio diventerà più luminoso man mano che sale gradualmente sopra l’orizzonte ogni notte, secondo cielo e telescopio.

Il giorno migliore da guardare sarà venerdì 24 giugno, quando la mezzaluna calante si unirà alla formazione planetaria. Guardando verso sud-est, la luna apparirà nella sua posizione tra Venere e Marte.

Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno saranno allineati in ordine fino alla fine di giugno. (WGNO)

Il momento migliore per guardare il cielo sarebbe da circa 45 minuti a circa un’ora prima dell’alba fino alla fine di giugno. Tieni presente che giugno ha alcune delle prime albe dell’anno, il che significa che l’orario ideale per la visione è appena prima delle 5 del mattino.

Gli esperti affermano che questa “sfilata di pianeti” non è stata vista dalla Terra dal 2004 e non accadrà più fino al 2040.

Venere, Marte, Giove e Saturno saranno ancora visibili per la maggior parte delle mattine di luglio, ma il gruppo di pianeti si diffonderà sempre più lontano con il passare del mese.