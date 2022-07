Ecco il programma per i film e le serie della Fase 5 della Marvel

Sebbene i titoli di una serie di imminenti film dei Marvel Studios come Black Panther: Wakanda per sempre E il Ant-Man e la Vespa: Quantumania Un po’ estenuanti, abbastanza presto, li conosceremo tutti come i progetti che hanno segnato la fine della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e l’inizio della Fase 5, due capitoli della Saga del Multiverso.

Kevin Feige e il resto dei membri dei Marvel Studios si trasferiranno nella Hall H quest’anno Comic Con di San Diego Per discutere i dettagli di come si concluderà la Fase 4 entro la fine dell’anno Black Panther: Wakanda per sempreLa quinta fase inizierà con la terza uomo formica Film. Mentre sapevamo che ai film piace Guardiani della Galassia Vol. 3, il quarto capitano AmericaE il codice All’orizzonte, ciò che non era ancora chiaro era il tipo di storia più grande verso la quale stavano tutti costruendo.

Ant-Man e la Vespa: Quantumania

Il regista Peyton Reed e l’attore Jonathan Majors hanno rivelato di più su come farlo Ant-Man e la Vespa: Quantumania Stabilirà di più sul misterioso Regno Quantico e introdurrà una nuova variante di Kang il Conquistatore per Colui che resta nell’MCU. Ant-Man e la Vespa: QuantumaniaL’uscita nelle sale è prevista per il 17 febbraio 2023.

invasione segreta

Colbie Smulders si è unito a Feige sul palco per la discussione invasione segretauna nuova serie Disney Plus incentrata su Nick Fury e Maria Hill mentre affrontano un conflitto spaziale che coinvolge Skrulls nei panni di Talos di Ben Mendelsohn da Capitan Marvel. Anche se Smulders ha detto che era felice di riavere Maria Hill, lo ha descritto anche lei invasione segreta Come brivido più oscuro, non si può essere sicuri che sia davvero umano e chi non lo sia. invasione segreta La prima è prevista per la primavera del 2023.

Guardiani della Galassia Vol. 3

Durante il loro segmento dello spettacolo, James Gunn e la troupe di Guardiani della Galassia Vol. 3 È stata aperta un’apertura su come il film in uscita esaminerà come l’attuale versione di Gamora affronterà la sua attuale presenza come leader dei Ravagers. Oltre ad aggiungere Adam Warlock (Will Poulter) al mix, il film esplorerà anche la tragica storia delle origini di Rocket Racoon (Bradley Cooper) quando uscirà il 5 maggio 2023.

The Marvels, Echo, Loki, Stagione 2

La produzione è attualmente in corso per entrambi eco sonora E il lokila seconda stagionela cui uscita è prevista nell’estate del 2023, e meraviglie Ha chiuso il 28 luglio 2023.

cuore di ferro

Dopo la sua introduzione in Black Panther: Wakanda per sempreRiri Williams (Dominic Thorne) continuerà a recitare nella sua serie di singoli, cuore di ferronell’autunno del 2023.

Agathe: Kafr Caos

La serie solista Agatha Harkness (Katherine Hahn) ha ottenuto una piccola ri-registrazione e una finestra di rilascio ufficiale, nessuno dei quali ha rivelato molto su cosa sarebbe successo alla strega spinosa, visto quello che è successo a Wanda Maximoff in Doctor Strange nel multiverso della follia. tessuto dal caos La prima dovrebbe aver luogo nell’inverno del 2023.

Capitan America: Nuovo Ordine Mondiale

il quarto capitano America Il film ha finalmente un titolo inquietante per Sam Wilson (Anthony Mackie) per la prima volta mentre tiene l’iconico mantello sin dal suo primo abbraccio in Il falco e il soldato d’inverno. Capitan America: Nuovo Ordine Mondiale La prima è prevista per il 3 maggio 2024.

Daredevil: Nato di nuovo

Se stanno arrivando i sottotitoli Disney Plus spericolato La corda è qualsiasi indicatore, Frank Millar rinati L’arco narrativo sarà adattato per una nuova storia che riporterà Matt Murdock al MCU nella primavera del 2024.

Fulmine

È chiaro da un po’ che Valentina Allegra de Fontaine di Julia Louis-Dreyfus stava lavorando a qualcosa di non buono come costruire la sua squadra di imitatori Avengers per fare cose moralmente discutibili in nome della giustizia. Si scopre che è esattamente quello che stava facendo e questa squadra reciterà nel loro film omonimo che uscirà il 26 luglio 2024.