Ecco perché HBO Max sta tirando dozzine di film e serie TV

Potrebbe sembrare strano per HBO Max rimuovere le serie create appositamente per la piattaforma: i servizi di streaming sono pieni di spettacoli e film poco seguiti. Ma per la Warner Bros. Discovery, ci sono tre fattori principali dietro i tagli: tagliare i costi, allontanarsi dai contenuti rivolti ai bambini e alle famiglie e deregolamentare il servizio.

“Mentre lavoriamo per portare i nostri cataloghi di contenuti su un’unica piattaforma, apporteremo modifiche ai contenuti disponibili sia su HBO Max che su Discovery +. Ciò includerà la rimozione di alcuni contenuti da entrambe le piattaforme”, ha affermato un portavoce di HBO Max in una dichiarazione. dichiarazione.

I film e le serie – che includono 20 spettacoli originali della HBO Max come il film drammatico per adolescenti “Generation” e lo spin-off di “Sesame Street” “The Not-Too-Late Show with Elmo” – saranno rimossi entro la fine di venerdì. La decisione arriva prima dei piani della Warner Bros. Discovery per combinare Discovery + con HBO Max in un nuovo servizio Verrà lanciato negli Stati Uniti a metà del 2023.

La logica non è la stessa Perché il film sui supereroi “Batgirl” è stato cancellato? anticipo questo mese. Questa decisione ha beneficiato di a Vantaggio fiscale da fusione per cambiare strategia Ciò ha permesso di cancellare i progetti incompiuti. Gli spettacoli di HBO Max sono già stati lanciati e sono stati in servizio, quindi non stanno facendo domanda per questa funzione.

Rimuovendo questi film e programmi, in particolare quelli creati da HBO Max invece di concederli in licenza, i dirigenti possono tagliare immediatamente le spese. Scopri Warner Bros. Ha promesso almeno 3 miliardi di dollari Sinergia risultante dalla fusione di WarnerMedia e Discovery, annunciata a maggio.

Sebbene HBO Max abbia già pagato per produrre questi spettacoli, è ancora in difficoltà per i postumi di una sbornia, inclusi i cosiddetti pagamenti arretrati ad attori, troupe e sceneggiatori, basati su metriche di spettatori a lungo termine.

La maggior parte di ciò che offre HBO Max è reality TV o contenuti per bambini e famiglie. (Un elenco completo dei contenuti eliminati è alla fine di questa storia.)

HBO Max riceverà i propri contenuti non registrati da Discovery, che aggiungerà quasi l’intero catalogo di reality TV, inclusi HGTV, Food Network e Animal Plant, al servizio congiunto il prossimo anno. HBO Max Ha licenziato il 14% dei suoi dipendenti all’inizio di questa settimanacomprese molte delle sue divisioni non studiate.

Stare lontano dai bambini e dai contenuti per famiglie è una novità. I dirigenti di HBO Max hanno deciso che gli spettatori semplicemente non sarebbero andati al servizio per guardare la programmazione per bambini. Anche “Sesame Street” che HBO Max è stata acquisita nel 2019 con un accordo quinquennaleNon tirare numeri forti, secondo le persone che hanno familiarità con la questione. E la gente ha detto che ha portato alla rimozione di “The Not-Too-Late Show with Elmo”.

HBO è specializzata in contenuti a tema per adulti orientati verso un pubblico maschile. Discovery è specializzata in contenuti di realtà per adulti visualizzati da più donne. Sebbene i servizi in bundle influiscano sui dati demografici di entrambi i sessi, non sono rivolti ai bambini. Invece di aggiungere più contenuti per riempire questa nicchia, Warner Bros. Discovery si sta allontanando dalla categoria con il suo budget di investimento futuro, ha affermato People.