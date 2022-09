Ecco Sundar Pichai con indosso il Google Pixel Watch

Sundar Pichai ha parlato con Kara Swisher alla conferenza Code 2022 questa sera in un’intervista ad ampio raggio che ha coperto produttività, concorrenza, fusioni e acquisizioni, mentre il CEO di Alphabet e Google è stato visto orologio pixel.

Pichai, che di solito non indossa un orologio di alcun tipo in pubblico, aveva un orologio pixel d’oro con una fascia gialla (“Citronella”). Questa combinazione è già Pubblicizzato su Google Store. Sempre in mostra con il quadrante abilitato L’abbiamo trovato prima. Presenta grandi numeri per l’ora con uno slot per complicazioni sopra e tre numeri rotondi sotto.

Sempre più Pixel Watch è diventato visibile negli oltre 50 minuti dell’intervista e, da un angolo laterale, sembra piuttosto spesso, in particolare la cupola inferiore in acciaio inossidabile riciclato. Una delle misurazioni trapelate effettuate con il calibro ha detto che arriva a oltre 14 mm (e ha più di 40 mm di diametro).

Credito: Getty Images per Vox Media

Nel frattempo, la corona a forma di tappo di bottiglia non era visibile da lontano, né il pulsante laterale direttamente sopra di essa. Google condividerà maggiori dettagli su Pixel Watch e Pixel 7 sul suo sito 6 ottobre Evento hardware.

Oltre al monitoraggio dell’orologio (pixel), Sundar Pichai ha detto “Allineamento [of YouTube Music and Google Play Music] In un prodotto “era Esempio Uno dei miglioramenti della produttività verso cui l’azienda sta lavorando, in particolare tendenze economiche attuali. La razionalizzazione del processo decisionale è stato un altro esempio, mentre Swisher ha chiesto se c’era qualche parte dell’azienda che non andava bene. Pichai ha detto quanto segue, citando Google+ come qualcosa che era Anni fa:

In qualsiasi momento, puoi guardare un progetto e dire che è meglio farlo in modo diverso o che qualcuno là fuori sta facendo meglio. Se tu come azienda non pensi di fare qualcosa di buono, non devi farne parte per farne parte, giusto?

Tuttavia, ha difeso il social network come il risultato di Google Foto.

Immagini dal codice 2022

Per quanto riguarda la concorrenza pubblicitaria, menziona come mela E TikTok sta crescendo, mentre si controlla il nome Accordo Microsoft e Netflix Per il livello pubblicitario supportato dal servizio di streaming.

Alla domanda di Swisher se Google sta facendo meno fusioni e acquisizioni, Pichai ha citato Fitbit (e come sarebbe su Pixel Watch) prima di condividere i suoi pensieri di alto livello:

Vogliamo solo comprare qualcosa che pensiamo sia buono e di base, su cui possiamo costruire e fare qualcosa di più portandolo in azienda.

Altro su Pixel Watch:

