Eclissi solare ibrida: cos’è e come avviene?

Un’eclissi solare ibrida è un evento astronomico estremamente raro ed esotico, e arriverà presto, il 20 aprile 2023.

Parla con la maggior parte dei cacciatori di eclissi e ti diranno che ci sono tre tipi di cacciatori di eclissi eclissi solare . Il primo è un’eclissi parziale dei più comuni e meno impressionanti perché la luna Blocca solo una parte di il Sole inviando un’ombra – la penombra – attraverso un pezzo di Terra, la seconda è un’eclissi anulare del sole, in cui il centro del sole è oscurato dalla luna, ma lascia un cerchio di luce dal sole visibile dall’interno di un’ombra chiamato antumbra. Viene spesso chiamato “l’anello di fuoco”. La terza è un’eclissi solare totale in cui la luna blocca completamente il disco del sole, rivelando la splendida vista della corona solare, che può essere vista ad occhio nudo dall’ombra scura della luna, l’ombra.

Tuttavia, esiste un curioso quarto tipo di eclissi solare – un’eclissi solare ibrida – che si verifica solo poche volte al secolo. È un misto degli altri tre ma anche impossibile da vivere in tutto il suo splendore. Fortunatamente, il La prossima eclissi solare accadere in una terra Sarà un’eclissi solare ibrida. Ecco tutto ciò che devi sapere sull’imminente eclissi solare ibrida: il tipo di eclissi solare più raro, più interessante e probabilmente il più spettacolare e interessante a livello globale.

Jimmy Carter Scrittore collaboratore

Cos’è un’eclissi solare ibrida?

Un’eclissi solare ibrida combina un’eclissi solare anulare e totale, con la prima che di solito diventa la seconda e poi ritorna. Pertanto, gli osservatori in diversi punti del percorso dell’eclissi possono sperimentare fenomeni diversi. Ad esempio, se guardi un’eclissi solare ibrida all’alba o al tramonto, potresti vedere un breve “anello di fuoco”. Se lo guardi nel bel mezzo della giornata – nel mezzo del percorso dell’eclissi attraverso la superficie terrestre – sperimenterai la totalità. Quindi è impossibile sperimentare un’eclissi solare anulare e totale durante un evento ibrido: devi scegliere.

Perché si verificano le eclissi solari ibride?

Un’eclissi solare ibrida si verifica quando la Luna è vicina al suo limite finché l’ombra dell’ombra non raggiunge la Terra La terra è curva (Si apre in una nuova scheda). La luna si trova a una distanza appropriata dalla terra, in modo che l’apice dell’ombra a forma di cono sia leggermente più alto della superficie della terra all’inizio e alla fine del percorso dell’eclissi, il che fa muovere l’ombra anti-luna attraverso la terra provocando un’eclissi anulare di sole. . Tuttavia, nel mezzo del percorso dell’eclissi, la cresta dell’ombra della luna colpisce la superficie terrestre perché quella parte del pianeta è leggermente più vicina alla luna.

Ciascuno dei tre tipi di eclissi solari è causato dalla luna che blocca la luce proveniente da diverse parti del sole. (Credito immagine: Wikimedia CMglee)

Questo diagramma di un’eclissi solare ibrida mostra come la distanza della Luna dalla Terra determini l’ombra proiettata sulla superficie terrestre, dalla debole penombra di un’eclissi solare parziale alla profonda, oscura totalità e antumbra — una sorta di mezz’ombra – dalla gola.

Quando è la prossima eclissi solare ibrida?

La prossima eclissi solare ibrida si verificherà il 20 aprile 2023 nell’emisfero australe. Andrà dall’anulare al totale e viceversa in due punti specifici, ma entrambi si trovano in luoghi molto al largo.

Quindi, a tutti gli effetti, questa sarà vissuta esclusivamente come un’eclissi solare totale dalla penisola di Exmouth nell’Australia occidentale (fino a 1 minuto), Timor Est (1 minuto e 14 secondi) e Papua occidentale (1 minuto e 9 secondi). Prima e subito dopo il college, c’è una grande offerta per Perle Bailey Sarà visibile.

Se desideri vedere il percorso dell’eclissi, insieme ai tempi dell’eclissi per ogni posizione, dai un’occhiata a questo interattivo Mappa dell’eclisse di Xavier Jubier (Si apre in una nuova scheda). È uno dei Due eclissi solari nel 2023 .

Cosa sono le perle di Bailey?

L’effetto Baily’s Beads è visto mentre la luna fa il suo ultimo movimento sopra il sole durante l’eclissi solare totale lunedì 21 agosto 2017 su Madras, Oregon. (Credito immagine: NASA/Aubrey Gemignani)

(Si apre in una nuova scheda)

Prendendo il nome dall’astronomo inglese Francis Bailey, che le osservò all’inizio del XIX secolo, le perle di Bailey sono gli ultimi raggi del sole che possono essere visti scorrere attraverso le valli della Luna prima della totalità. Possono anche essere considerati finali del college. Durante un’eclissi solare ibrida, le larghezze delle sfere di Bailey sono più lunghe perché la Luna ha quasi le stesse dimensioni apparenti del Sole.

Quanto spesso si verifica un’eclissi solare ibrida?

Ci sono da due a cinque eclissi solari ogni anno, anche se durante il 21° secolo solo il 3,1% (Si apre in una nuova scheda) (7 su 224) Le eclissi solari sono eclissi solari ibride. Tra il 2000 a.C. e il 3000 d.C solo il 4,8% (Si apre in una nuova scheda) Le eclissi solari sono eventi ibridi.

L’ultima eclissi solare ibrida si è verificata il 3 novembre 2013. Era visibile come un’eclissi solare totale sull’Africa centrale, tra cui il nord del Kenya, l’Uganda, il Congo e la Repubblica Democratica del Congo. Anche le navi da crociera nel medio Atlantico hanno registrato totali fino a un minuto.

Qual è l’altro nome per un’eclissi solare ibrida?

Eclissi solare ibrida chiamato spesso Eclissi anulari totali, eclissi solari “a perline” o eclissi anulari “fratturate”, le ultime due perché sono particolarmente contrassegnate da lunghi display di perline di Bely.

Poiché la Luna sembra passare direttamente davanti al Sole, le eclissi solari ibride sono classificate come eclissi solari “centrali”, così come le eclissi solari totali e anulari, per distinguerle dalle eclissi solari parziali.

Editore di Jimmy Carter whenIsTheNextEclipse.com (Si apre in una nuova scheda)

