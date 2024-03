Ed Sheeran: I fan di Mumbai sono entusiasti quando la star canta in punjabi

Ed Sheeran ha cantato per la prima volta in punjabi durante il suo concerto a Mumbai, lasciando i fan di stucco e infiammando i social media.

Il cantante di Shape Of You ha scritto: “Devo uscire con Diljit Dosanjh stasera a Mumbai e cantare in Punjabi per la prima volta. Mi sono divertito moltissimo in India, ne arriveranno altri!”