Elden Ring perde quasi il 90% dei suoi giocatori simultanei su Steam

Elden Ring ha catturato il mondo quando è stato rilasciato e, nonostante avesse circa 3 mesi, l’hype non è rallentato. Elden Ring potrebbe essere stato rimosso dal sito Web più venduto del gioco su Steam, ma la community non mostra alcun segno di inattività.

Speedrun, no-hit e simili sono quasi una tradizione che circonda i giochi FromSoftware, un’altra tradizione è che i giocatori creino build personalizzate nei loro giochi per superare varie sfide impegnative o addirittura aumentare la sfida per loro.

L’anello Elden non fa eccezione. In effetti, Elden Ring è ciò che ha maggiormente alimentato questa tradizione, ed è ciò che ha mantenuto il gioco forte nonostante il suo lancio a febbraio.

Nonostante quanto sia buono il gioco, alla fine della giornata, arriva il momento in cui deve rimanere sospeso. Sebbene Elden Ring stia ancora andando forte, avendo recentemente raggiunto il traguardo di vendere più di 13 milioni di copie del gioco in tutto il mondo, sta iniziando a mostrare segni di calo di interesse da parte dei giocatori, che possono essere visti da: Statistiche di gioco Sulla vetrina di Steam, secondo SteamDB.

Come si può vedere dal grafico sopra, Elden Ring ha visto un costante calo del numero di giocatori simultanei dalla sua uscita. Poco dopo la sua uscita, ha raggiunto il picco di tutti i tempi per i giocatori simultanei 952.523 su Steam.

Tuttavia, da allora ha visto un calo costante, poiché l’attuale numero di giocatori simultanei, al momento in cui scrivo, è 91.345.

I numeri sopra forniscono una ripartizione molto più chiara per i giocatori di Elden Ring. Il gioco ha visto il maggior numero di giocatori simultanei a marzo, che è diminuito drasticamente 59,49% Ad aprile, poi a maggio.

Diversi fattori possono aver contribuito a ciascuno di questi valori. Elden Ring ha visto un bel po’ di clamore sin dal suo annuncio, attirando molti nuovi partecipanti ai giochi di FromSoftware, che hanno contribuito in modo significativo al suo climax di tutti i tempi.

Dal momento che molti hanno giocato al gioco, una grossa somma deve aver lasciato cadere il gioco perché non è di loro gusto o addirittura troppo difficile per loro. Un altro fatto è che molti potrebbero aver visto tutto ciò che il gioco ha da offrire e semplicemente smesso di giocarci.

Ma questo non significa che il gioco stia andando male. L’attuale numero di giocatori simultanei è molto vicino al picco di tutti i tempi nelle 24 ore 99327rafforzando la convinzione che il gioco attiri ancora l’attenzione di un gran numero di giocatori.

Gran parte di ciò è dovuto alla folle quantità di rigiocabilità e varietà che offre Elden Ring. Con una grande varietà di boss e nemici, molti giocatori hanno affrontato sfide da superare, per le quali inventano e utilizzano meccaniche di gioco per creare tutti i tipi di strutture per superare le loro sfide.

Indipendentemente da ciò, il gioco è un capolavoro, probabilmente il gioco dell’anno e il declino della base di giocatori per tali giochi sembra abbastanza normale.

Il gioco riceve anche patch e correzioni di volta in volta, riportando la community ad esso per sperimentare i cambiamenti e, con le future espansioni del gioco in dubbio, il numero di giocatori simultanei potrebbe aumentare esponenzialmente se li rilasciano. Tuttavia, questo dipende interamente da FromSoftware e BANDAI NAMCO Entertainment.