Elezioni 2024: Harris ottiene l’appoggio di Pelosi

WASHINGTON (AP) – La vicepresidente Kamala Harris si è assicurata abbastanza delegati democratici per diventare la candidata del suo partito contro il repubblicano Donald Trump. Sondaggio della stampa associataIn seguito alla decisione del presidente Joe Biden di rinunciare alla sua candidatura per la rielezione, i principali democratici si sono schierati con lui,

Il rapido raduno dietro Harris ha segnato il tentativo del partito di lasciarsi alle spalle settimane di drammi sul futuro politico di Biden e di unirsi nel compito di sconfiggere Trump a più di 100 giorni dal giorno delle elezioni. Sono stati rapidamente selezionati importanti funzionari del Partito Democratico, leader di partito e organizzazioni politiche In fila dietro Harris Il giorno dopo che Biden si è ritirato dalla corsa e la sua campagna ha stabilito lunedì un nuovo record di 24 ore per le donazioni presidenziali.

Diversi rappresentanti statali si sono incontrati lunedì sera per garantire il loro sostegno a Harris, inclusi il Texas e il suo stato d’origine, la California. Lunedì sera, Harris aveva il sostegno di almeno 2.579 delegati, più dei 1.976 di cui aveva bisogno per vincere al primo scrutinio, secondo il conteggio dei delegati dell’AP. Nessun altro candidato è stato nominato da un rappresentante contattato da AP.

Il presidente dello Stato democratico della California, Rusty Hicks, ha detto che dal 75% all’80% dei delegati dello stato erano presenti alla chiamata di martedì e hanno appoggiato Harris all’unanimità.

“Non ho sentito nessuno menzionare o chiamare nessun altro candidato”, ha detto Hicks. “Il voto di stasera è importante.”

Tuttavia, l’AP non definisce Harris il nuovo presunto candidato. Questo perché i delegati alla convention sono ancora liberi di votare per il candidato di loro scelta alla convention di agosto o in altro modo. Appello virtuale Di fronte a quella folla a Chicago.

Le preoccupazioni sull’idoneità di Biden alla carica sono state sostituite da nuovi segnali di unità dopo un cambiamento sismico nella corsa presidenziale che ha rafforzato i piani attentamente sviluppati dai due principali partiti politici per la corsa del 2024.

Parlando allo staff della campagna a Wilmington, nel Delaware, Harris ha riconosciuto che le ultime settimane sono state “montagne russe”, ma ha espresso fiducia nel suo nuovo team elettorale.

“La mia intenzione è quella di guadagnare questa nomination e vincere”, ha detto. Ha promesso di “unificare il nostro Partito Democratico, unire la nostra nazione e vincere queste elezioni”.

Si è rapidamente appoggiato a temi che saranno importanti nella sua campagna contro Trump nei prossimi 100 giorni, confrontando il suo periodo come pubblico ministero con la fedina penale di Trump – “Conosco il tipo di Donald Trump”, ha detto – e presentandosi come difensore. . Opportunità economiche e accesso all’aborto.

“La nostra lotta per il futuro è una lotta per la libertà”, ha detto. “La verga è nelle nostre mani.”

Dalla sua casa di Rehoboth Beach, nel Delaware, dove si sta riprendendo dal Covid-19, il presidente ha convocato l’incontro per offrire il suo sostegno ad Harris. Ha intenzione di affrontare la sua decisione di dimettersi in un discorso alla nazione più tardi questa settimana.

“Il nome in cima al biglietto è cambiato, ma la missione no”, ha detto Biden nei suoi primi commenti pubblici da quando ha annunciato la sua decisione di farsi da parte, promettendo di “non andare da nessuna parte” e di pianificare la campagna elettorale. A nome di Harris.

Biden ha detto della sua decisione: “Era la cosa giusta da fare”.

Passando le redini a Harris, Biden ha aggiunto: “Ti sto guardando, ragazzo. Ti amo.”

Martedì Harris si è recato nello stato del Wisconsin, campo di battaglia, mentre la sua campagna per la Casa Bianca prende slancio. L’evento a Milwaukee sarà il suo primo evento elettorale su vasta scala da quando ha annunciato la sua candidatura.

L’AP è basato sul numero Interviste con singoli delegati, dichiarazioni pubbliche di stati partiti, molti dei quali hanno dichiarato che i loro delegati sostengono Harris in generale, e dichiarazioni pubbliche e approvazioni da parte di singoli delegati.

Bloccare la nomina è stato il primo punto nella lista delle cose da fare politiche di Harris dopo aver appreso dei piani di Biden di abbandonare la corsa domenica mattina dopo una telefonata con il presidente. Dovrebbe scegliere un compagno di corsa e promuovere invece la sua candidatura, innescando una massiccia operazione politica pensata per rieleggere Biden.

Domenica pomeriggio, la campagna di Biden ha cambiato formalmente il suo nome in Harris President, riflettendo la sua operazione politica di oltre 1.000 membri dello staff e un fondo di guerra che alla fine di giugno ammontava a quasi 96 milioni di dollari. Biden ha raccolto un totale di 81 milioni di dollari nelle prime 24 ore dopo il suo appoggio, la sua campagna – un record di raccolta fondi presidenziale – con il contributo di oltre 888.000 donatori.

L’interesse per la campagna è aumentato dopo che Harris è subentrato, con oltre 28.000 nuovi volontari che si sono iscritti dopo l’annuncio: un aumento medio di 100 volte al giorno rispetto alla precedente campagna di rielezione di Biden, sottolineando l’entusiasmo di Harris.

Appoggi dei grandi nomi dell’Harris Monday, compresi i governi. Wes Moore del Maryland, Gretchen Widmer del Michigan, JP Pritzker dell’Illinois e Andy Beshear del Kentucky hanno lasciato una lista in via di estinzione di potenziali contendenti.

La portavoce della Camera emerita Nancy Pelosi è stata una delle detentrici degne di nota, promuovendo infine le primarie per rafforzare il candidato, dicendo che avrebbe offerto il suo “sostegno entusiasta” per il tentativo di Harris di guidare il partito.

Se eletta, Harris sarebbe la prima donna di origine dell’Asia meridionale e la prima persona a prestare giuramento come presidente.

Convenzione nazionale democratica È previsto che si svolga dal 19 al 22 agosto a Chicago, ma il partito ha annunciato che terrà un appello virtuale per nominare formalmente Biden prima che inizi il procedimento di persona. Il comitato per le regole della convenzione si riunirà questa settimana e prevede di finalizzare la sua nomina attraverso un sondaggio virtuale il 1° agosto, con il processo completato entro il 7 agosto, ha annunciato lunedì il partito.

“Possiamo essere rapidi ed equi mentre procediamo con questa nomina”, ha detto il presidente del Comitato nazionale democratico Jaime Harrison in una teleconferenza con i giornalisti.

Il partito ha affermato che se più candidati raggiungono la soglia di ammissibilità, l’appello virtuale comporterà più turni di votazione sui candidati. Per qualificarsi, i candidati devono avere le firme elettroniche di 300 delegati alla convention.

—

Hanno contribuito gli scrittori di AP Seung Min Kim e Will Weissert a Washington e Chris Megerian a Wilmington, Delaware.

___

Segui la copertura di AP sulle elezioni del 2024 https://apnews.com/hub/election-2024.