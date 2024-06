Elezioni francesi: l’estrema destra vince al primo turno, sbaragliando Macron, secondo le aspettative

CNN

—



Il partito di estrema destra Raggruppamento Nazionale guidato da Marine Le Pen ha fatto progressi nel primo turno delle elezioni presidenziali francesi. Francia Le aspettative iniziali mostravano che le elezioni parlamentari previste per domenica lo avvicineranno più che mai alle porte del potere.

Dopo un’affluenza insolitamente alta, il blocco del Fronte Nazionale ha vinto con il 34% dei voti, la coalizione di sinistra Nuovo Fronte Popolare è arrivata al secondo posto con il 28,1% e la coalizione del presidente Emmanuel Macron è scesa al terzo posto con il 20,3%, secondo le stime preliminari. dall’Istituto Ipsos.

Anche se il Raggruppamento Nazionale sembra essere sulla buona strada per ottenere il maggior numero di seggi nell’Assemblea Nazionale, potrebbe non ottenere i 289 seggi necessari per una maggioranza assoluta, suggerendo che la Francia potrebbe dirigersi verso un parlamento sospeso e una maggiore incertezza politica.

Le previsioni indicano che dopo il secondo turno di votazioni di domenica prossima, il Fronte Nazionale otterrà tra 230 e 280 seggi nella Camera dei Rappresentanti, composta da 577 seggi, un aumento impressionante rispetto agli 88 seggi del Parlamento uscente. Si prevedeva che la Lega Nazionale guadagnasse tra 125 e 165 seggi, mentre il girone perderebbe tra 70 e 100 seggi.

Queste elezioni, indette da Macron dopo che il suo partito ha subito una grave sconfitta per mano del Raggruppamento Nazionale alle elezioni del Parlamento Europeo all’inizio di questo mese, potrebbero costringerlo a dover completare i restanti tre anni del suo mandato presidenziale in una scomoda partnership con un primo ministro da un partito di opposizione.

Il Fronte Nazionale della città settentrionale di Henin-Beaumont ha esploso in festa dopo l’annuncio dei risultati, ma Marine Le Pen si è affrettata a sottolineare che le elezioni di domenica prossima saranno decisive.

“La democrazia ha parlato e il popolo francese ha messo al primo posto il Rassemblement National e i suoi alleati – praticamente cancellando il blocco di Macron”, ha detto alla folla che festeggiava il suo compleanno, aggiungendo: “Non è stato vinto nulla – e il secondo turno sarà decisivo”.

In un discorso presso la sede del Fronte Nazionale a Parigi, Jordan Bardella, il 28enne leader del partito che sarebbe diventato primo ministro, ha fatto eco al messaggio di Le Pen.

Bardella ha detto: “Il voto che si svolgerà domenica prossima è una delle elezioni più decisive di tutta la storia della Quinta Repubblica”.

Nei discorsi ottimisti prima del primo turno, Bardella ha detto che rifiuterà un governo di minoranza, poiché il Raggruppamento Nazionale avrà bisogno dei voti degli alleati per approvare le leggi. Se il Raggruppamento Nazionale non riuscisse a ottenere la maggioranza assoluta e Bardella restasse fedele alla sua parola, Macron potrebbe dover cercare un primo ministro di estrema sinistra, o da qualche altra parte per formare un governo tecnocratico.

Yves Hermann/Reuters Marine Le Pen vota al seggio elettorale di Henin-Beaumont, il 30 giugno 2024.

Con un numero senza precedenti di seggi destinati ad un ballottaggio a tre, seguirà ora una settimana di contrattazioni politiche, con i partiti di centro e di sinistra che decideranno se dimettersi o meno nei singoli seggi per bloccare nazionalisti e gruppi anti-immigrazione. RN – da tempo paria nella politica francese – non è riuscito a ottenere la maggioranza.

Quando in passato il Raggruppamento Nazionale – sotto il suo nome precedente, Fronte Nazionale – ottenne ottimi risultati al primo turno elettorale, i partiti precedentemente di sinistra e di centro si unirono per impedirgli di prendere il potere, secondo un principio noto come “barriera sanitaria”.

Dopo che Jean-Marie Le Pen – padre di Marin e leader del Fronte Nazionale per decenni – sconfisse inaspettatamente il candidato socialista Lionel Jospin nelle elezioni presidenziali del 2002, i socialisti puntarono tutto il loro peso a sostegno del candidato di centrodestra Jacques Chirac, consegnandogli una vittoria schiacciante alle elezioni presidenziali. secondo turno elettorale.

Nel tentativo di privare il Raduno Nazionale della maggioranza, il Fronte Nazionale Progressista – una coalizione di sinistra formatasi all’inizio di questo mese – ha promesso di ritirare tutti i suoi candidati che erano arrivati ​​terzi al primo turno.

“Le nostre istruzioni sono chiare: niente più voti, niente più seggi per il Raggruppamento Nazionale”, ha detto domenica ai sostenitori Jean-Luc Mélenchon, leader del partito Francia Insurrezionale, il più grande partito del partito Francia Libera.

Dimitar Delkov/AFP/Getty Images I manifestanti prendono parte a una manifestazione contro l’estrema destra dopo l’annuncio dei risultati del primo turno delle elezioni parlamentari, in Place de la République a Parigi il 30 giugno 2024.

Mélenchon ha aggiunto: “Abbiamo una lunga settimana davanti a noi, e ognuno prenderà la sua decisione secondo coscienza, e questa decisione determinerà, a lungo termine, il futuro del nostro Paese e il destino di ciascuno di noi”.

Marine Tondiller, leader del Partito Verde – una parte più moderata del Fronte Nazionale per il Cambiamento – ha rivolto un appello personale a Macron affinché si dimetta da alcuni seggi per privare il Raggruppamento Nazionale della maggioranza.

“Contiamo su di voi: ritiratevi se arrivate terzi in una gara a tre, e se non vi qualificate per il secondo turno, invitate i vostri sostenitori a votare per un candidato che sostiene i valori repubblicani”, ha detto.

Gli alleati di Macron hanno anche invitato i loro sostenitori a impedire che l’estrema destra prenda il potere, ma hanno messo in guardia dal dare il loro voto al controverso Mélenchon.

Gabriel Attal, protetto di Macron e primo ministro uscente, ha esortato gli elettori a impedire al partito Raggruppamento Nazionale di ottenere la maggioranza, ma ha affermato che il partito Insurrezione francese di Mélenchon sta “impedendo un’alternativa credibile” al governo di estrema destra.

L’ex primo ministro Edouard Philippe, un altro alleato di Macron, ha dichiarato: “I voti non dovrebbero essere espressi per i candidati del Rassemblement National, ma anche per i candidati della Francia inflessibile, con la quale non siamo d’accordo sui principi fondamentali”.

Ma non è chiaro se il voto tattico riuscirà a impedire al Partito del Raduno Nazionale di ottenere la maggioranza. Nel voto di domenica, il Raggruppamento Nazionale ha ottenuto consensi in luoghi inimmaginabili fino a poco tempo fa. Nella 20esima circoscrizione elettorale del dipartimento Nord, una zona industriale, il leader del Partito comunista Fabien Roussel è stato sconfitto al primo turno da un candidato del Partito del Raduno Nazionale che non aveva alcuna esperienza politica precedente. I comunisti occupavano questo posto dal 1962.

Abdel Sabour/Reuters Jean-Luc Mélenchon ritira le schede elettorali prima di esprimere il suo voto in un seggio elettorale a Parigi, il 30 giugno 2024.

La decisione di Macron di indire elezioni anticipate – le prime in Francia dal 1997 – ha sorpreso il paese e anche i suoi più stretti alleati. Il voto di domenica si è svolto tre anni prima del necessario e appena tre settimane dopo la sconfitta del partito Ennahda di Macron da parte del Fronte Nazionale alle elezioni del Parlamento europeo.

Macron si è impegnato a restare in carica per il resto del suo ultimo mandato presidenziale, che durerà fino al 2027, ma ora deve affrontare la prospettiva di dover nominare un primo ministro di un partito di opposizione – in un raro accordo noto come “coesistenza”.

Il governo francese non ha grandi difficoltà ad approvare leggi quando il presidente e la maggioranza del Parlamento appartengono allo stesso partito. Quando non lo fanno, le cose possono bloccarsi. Mentre il presidente stabilisce la politica estera, europea e di difesa del paese, la maggioranza parlamentare è responsabile dell’approvazione delle leggi nazionali, come pensioni e tasse.

Ma questi poteri potrebbero sovrapporsi, il che potrebbe spingere la Francia in una crisi costituzionale. Ad esempio, Bardella ha escluso l’invio di truppe per aiutare l’Ucraina a resistere a un’invasione russa – un’idea lanciata da Macron – e ha affermato che non avrebbe permesso a Kiev di utilizzare attrezzature militari francesi per colpire obiettivi all’interno della Russia. Non è chiaro quale volontà prevarrà in controversie come queste, in cui il confine tra politica interna ed estera è labile.

Geoffroy van der Hasselt/AFP/Getty Images I manifestanti in piedi sul Monumento della Repubblica accendono le luci mentre partecipano a una marcia dopo l’annuncio dei risultati del primo turno delle elezioni parlamentari francesi, in Place de la République a Parigi il 30 giugno 2024.

Un governo di estrema destra potrebbe portare a una crisi finanziaria e costituzionale. Il Fronte Nazionale ha fatto generose promesse di spesa – dal ritiro delle riforme pensionistiche di Macron al taglio delle tasse su carburante, gas ed elettricità – in un momento in cui Bruxelles potrebbe tagliare brutalmente il bilancio francese.

Con uno dei livelli di deficit più alti dell’Eurozona, la Francia potrebbe aver bisogno di intraprendere un periodo di austerità per evitare di cadere in conflitto con le nuove regole fiscali della Commissione Europea. Ma se i piani di spesa del Fronte Nazionale venissero attuati, il deficit francese potrebbe salire alle stelle – una prospettiva che ha spaventato i mercati obbligazionari e portato ad avvertimenti di una crisi finanziaria come quella di Liz Truss, riferendosi al servizio più breve della storia britannica .

In una breve dichiarazione rilasciata domenica sera, Macron ha affermato che la grande affluenza alle urne ha mostrato “il desiderio degli elettori francesi di chiarire la situazione politica” e ha invitato i suoi sostenitori a riunirsi al secondo turno.

“Di fronte all’Assemblea nazionale è giunto il momento di un’ampia convocazione, chiaramente democratica e repubblicana, per il secondo turno”, ha affermato.