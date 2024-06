Elezioni in Iran: mentre i giovani perdono fiducia, il riformista si candida alla presidenza

Molti iraniani hanno perso la speranza che qualsiasi cambiamento significativo possa avvenire attraverso le urne.

“Non voterò quest’anno”, ha detto alla BBC una donna di 70 anni di Teheran che in precedenza aveva votato per candidati riformisti. “So che non cambierà nulla. L’economia è in pessime condizioni e una generazione di giovani ora vuole lasciare l’Iran.

Azad (nome di fantasia), attivista per i diritti delle donne incarcerata durante le proteste, lo ha descritto come un “circo elettorale”.

“Quando il burattino è un individuo chiamato Khamenei, non fa differenza quale nome uscirà dalle urne,” mi ha detto su un’app di social media. Al culmine dei disordini, la gente è scesa in piazza per ripetere questo slogan: ‘Riformatore, conservatore, game over’.”

Alcuni credono che l’establishment clericale abbia ammesso Bezheshkian solo come parte di uno sforzo per aumentare l’affluenza alle urne.

Azad lo ha descritto come un “gioco” giocato dal regime. “Non ci fidiamo di loro e non vogliamo essere manipolati di nuovo.”

Molte persone con cui ho parlato a Teheran negli ultimi giorni hanno fatto eco a questo sentimento.

“Votare è un dovere, ma non lo farò”, ha detto alla BBC uno studente di giurisprudenza. “Perché tutte le elezioni precedenti hanno dimostrato che nessuno dei presidenti eletti ha fatto nulla di buono per il popolo”.

Ma altri potrebbero essere attratti dalle urne dalla scarsa speranza di cambiamento che Pezeshkian rappresenta per gli iraniani di mentalità liberale.

“Voto per Bezheshkian”, ha detto Mariam, 54 anni, di Teheran “Credo che il cambiamento possa venire solo dall’interno dell’Iran attraverso le riforme”.

Preferisce che il suo passato non sia nelle forze di sicurezza e che sia “pulito” senza accuse di corruzione contro di lui.

Crede anche di poter migliorare le relazioni dell’Iran con il mondo esterno e spera di riuscirci.

Se lo fa, c’è un grosso punto interrogativo su quale spazio di manovra avrà.

“Beseshkian è un riformatore solo di nome”, afferma il think tank Sanam Vakil di Chatham House.

“Sostiene la Repubblica islamica ed è profondamente leale alla Guida suprema. La sua partecipazione potrebbe aumentare il voto popolare e aumentare l’entusiasmo, ma non dovremmo aspettarci più di una differenza di tono se verrà eletto”.