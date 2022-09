Elezioni Italia 2022: Georgia Meloni è il primo ministro di più destra del Paese dai tempi di Mussolini – sondaggio sull’uscita

La sua popolarità sottolinea il rifiuto di lunga data dell’Italia nei confronti della politica tradizionale, visto di recente nel sostegno del Paese ai partiti anti-establishment come il Movimento Cinque Stelle e la Lega Salvini.

Celebrando i primi risultati di domenica sera, Salvini ha dichiarato su Twitter: “Il centrodestra è in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato! Sarà una lunga notte, ma per ora voglio ringraziarvi”.

Meloni, una madre di 45 anni di Roma che ha fatto una campagna sotto lo slogan “Dio, Patria e Famiglia”, guida un partito la cui agenda è radicata nello scetticismo europeo e nelle politiche anti-immigrazione, che ha anche proposto di limitare i diritti LGBTQ e di aborto.

La coalizione di centrosinistra, guidata da Partito Democratico Sinistra e Centro+Europa, è destinata a conquistare tra il 25,5% e il 29,5% dei voti, mentre sembrava esserci stato il tentativo dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte di rilanciare il Movimento Cinque Stelle. Senza successo, ricevendo solo il 14-17% dei voti.

Il Pd ha ammesso la sconfitta nelle prime ore di lunedì mattina, descrivendo i risultati come “una serata triste per il Paese”.

“Non c’è dubbio che, dati i dati visti finora, non si possa attribuire la vittoria alla destra trascinata da Giorgia Meloni. È una serata triste per il Paese”, ha detto ai giornalisti la democratica Deborah Seracciani.

Le elezioni nazionali anticipate di domenica sono state innescate da lotte intestine partigiane che hanno visto il crollo del governo del primo ministro Mario Draghi a luglio.

Gli elettori si sono diretti alle urne in mezzo a una serie di nuove normative, con orari di votazione che contenevano anche un giorno anziché due.

Altre modifiche includevano una minore età per votare al Senato e una riduzione del numero di seggi eletti – da 685 a 400 al Senato e da 315 a 200 alla Camera. Questo parlamento si riunirà il 13 ottobre, momento in cui il capo dello stato inviterà i leader del partito a decidere la forma del nuovo governo.

Temi caldi hanno dominato la corsa alle elezioni, tra cui la crisi del costo della vita in Italia, un pacchetto da 209 miliardi di euro dal Fondo europeo per la ripresa del Covid-19 e il sostegno del Paese per Ucraina