Elisabeth Hasselbeck torna a The View e discute di aborto

Elisabeth Hasselbeck è tornata! la vista Come se il tempo non fosse passato, in competizione con Whoopi Goldberg E il Gioia Behar mercoledì sul diritto all’aborto.

Kansas vota per proteggere il diritto all’aborto Nella costituzione dello stato era un “argomento caldo” – e Hasselbeck, nota per la sua voce conservatrice quando ha ospitato insieme dal 2003 al 2013, ha usato l’argomento popolare di destra per fare dell’adozione la soluzione alle restrizioni sull’aborto.

Hasselbeck ha iniziato: “Credo che il nostro Creatore dia valore alla vita e che la vita abbia un piano e uno scopo progettati da Dio che non si limita alle circostanze della gravidanza, né alle situazioni in cui è stata allevata”. “Ma penso che ci siano opzioni là fuori. Ci sono migliaia di agenzie che si occupano di donne che potrebbero non essere in grado di prendersi cura del bambino una volta nato… e ciò avverrà senza alcun costo”.

Riferendosi ai suoi problemi di infertilità quando era co-conduttrice, Hasselbeck, che condivide Grace, 17 anni, e Isaiah, 12, con l’ex quarterback della NFL Tim Hasselbeck, ha ammesso: “Potrei non farti cambiare idea, ma spero che le donne là fuori Lo so.” Cerca organizzazioni no profit e… agenzie che ti aiutino a creare un piano di nascita e ad abbinarti a una famiglia adottiva che potrebbe aver subito un aborto spontaneo post-aborto e potrebbe voler prendersi cura del bambino. Non credo nel dare le donne metà delle informazioni là fuori”.

Elisabeth Hasselbeck è tornata! la vista Mercoledì. (Schermata: The View/ABC)

Usando la religione nella sua risposta, Goldberg ha detto: “Sai, Dio non commette errori. Dio ci ha resi abbastanza intelligenti da sapere quando non lavorerà per noi. Questa è la bellezza di darci libertà di scelta”.

“No… no”, rispose Hasselbeck, e alla fine sollevò un asciugamano ricamato che aveva portato con la scritta, “sarei d’accordo con te, ma poi ci sbaglieremmo.”

Da parte sua, ha osservato Behar, “117.000 bambini sono in attesa di adozione in questo momento. Non c’è niente di sorprendente: ‘Avrò il bambino e sarà dato in adozione’. Ci sono altri bambini che aspettano lì”.

Sarah Haines è intervenuta, parlando di come il sistema spesso delude i bambini in questa situazione.

Sunny Houston, chi è Contro l’aborto come cattolico Ma decidendo di non imporre le sue convinzioni religiose agli altri, Hasselbeck si chiedeva: “E se le persone non credessero nel tuo Dio e tu prendessi quella decisione lontano da loro?”

Hasselbeck ha insistito: “Non sto forzando la religione”, ma poi ha detto che la decisione dovrebbe essere presa “secondo Dio”.

“Penso che la maggior parte del tempo ci preoccupiamo della destra da un punto di vista legislativo”, ha detto. “Come se fossimo intrappolati nella legge. Solo perché qualcosa è giusto, non lo rende giusto. Dobbiamo essere in grado di avere queste conversazioni su ciò che è veramente morale e secondo Dio. Non forzo la religione e Penso anche che a volte nel cristianesimo abbiamo bisogno di più misericordia.

Ci sono stati anche momenti più leggeri, con Goldberg che ha elogiato Hasselbeck, dicendo che ha avuto “alcune delle migliori conversazioni” nel tempo che ha trascorso nello show con lei.

“È stato bello averti, per me, come il primo conservatore… in termini di avere questo tipo di conversazioni”, ha detto il moderatore.

Hasselbeck ha anche esortato il pubblico e i co-conduttori a cercare di vedere le cose da entrambe le parti, dicendo: “Tieni il tuo centro in una mano e il tuo amico nell’altra. Se non possiamo farlo come società, stiamo insegnando al nostro bambini nel modo sbagliato di parlare di cose difficili”.

Hasselbeck era lì Festeggia 25 stagioni di la vista prima della fine della stagione. A settembre inizia una nuova stagione.

E ci sarà un nuovo co-conduttore per la stagione 26. Giovedì, lo spettacolo dovrebbe annunciare ufficialmente il suo nuovo presentatore e la voce conservatrice nello show, per riempire il posto per Megan McCain, che è stata lasciata libera l’anno scorso. Sulla base dei rapporti, Sarà Alyssa Farrah Griffin – L’ex direttore delle comunicazioni strategiche alla Casa Bianca ed ex aiutante del presidente Trump – si è seduto accanto a Goldberg, Bihar, Haines, Houston.