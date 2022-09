Elizabeth Chambers ha guardato House of Hammer dopo il divorzio di Armie Hammer

Elisabeth Chambers enfatizzato in Nuova intervista con E! Ha visto la serie di documentari Discovery +.casa del martelloche elencava le accuse di abusi sessuali contro il suo ex marito, ESERCITO HUMMER. “È stato straziante su così tanti livelli” guardare “House of Hammer”, ha detto Chambers, che è sposato con Hammer da 10 anni e condivide due figli.

“Non avevo intenzione di vederla, ma un giorno ho accompagnato i bambini a scuola e sono tornato a casa e l’ho guardata con il sistema di supporto tutto intorno a me”, ha detto Chambers. “Ovviamente è stato straziante a così tanti livelli e così doloroso. Ma è lì allo stesso tempo. Il passato è il passato e tutto ciò che possiamo fare è prendere questo momento per imparare e ascoltare e, si spera, guarire e guarire in ogni sua capacità”.

Quando le è stato chiesto se fosse rimasta sorpresa da qualcosa che ha visto nel documentario, Chambers ha risposto: “Sono stata sicuramente sorpresa, ma penso che sia prevedibile”.

Chambers ha detto che non avrebbe offerto ai suoi due figli House of Hammer, aggiungendo: “Non è giusto per loro al momento”.

La serie di documentari in tre parti, “House of Hammer”, è apparsa su Discovery+ durante il fine settimana del Labor Day. Serie Comprendeva dettagli sul presunto abuso sessuale di Hammer, oltre all’affermazione secondo cui Hammer ha rintracciato una donna con il suo telefono e l’ha definita “schiava”. I presunti messaggi di testo di Hammer affermavano di aver detto una volta a una donna che si stava divertendo a “stuprarti sul pavimento”, mentre una nota audio mostra presumibilmente Hammer che dice a una donna che voleva legarla con delle corde e “ostacolarla”.

Chambers ha confermato che il team di “House of Hammer” l’ha contattata per partecipare al progetto, ma ha rifiutato l’offerta.

“Hanno comunicato, ma nel processo, tutto ciò che conta e ciò che conta sono i bambini e la nostra famiglia, e non era qualcosa che era in linea con i miei obiettivi per loro”, ha aggiunto Chambers.

