Ellen DeGeneres conclude lo spettacolo diurno con un appello alla simpatia

Los Angeles (AFP) – Ellen DeGeneres ha concluso il suo talk show diurno di quasi due decenni giovedì con l’amore di una celebrità e una forte affermazione del suo successo come donna gay che osa essere se stessa.

DeGeneres e gli ospiti Jennifer Aniston, Billie Eilish e Pink hanno condiviso ricordi e affetto quando “The Ellen DeGeneres Show” ha concluso il suo spettacolo vincitore di un Emmy Award di 3.200 episodi iniziato nel settembre 2003.

“Vent’anni fa, quando stavamo cercando di vendere lo spettacolo, nessuno pensava che avrebbe funzionato. DeGeneres ha detto di essersi ritirato dalle stazioni TV, non perché fosse un tipo diverso di spettacolo, ma perché ero diverso.

DeGeneres ha detto che quando lo spettacolo collettivo è andato in onda, le era proibito dire la parola “gay” o anche il pronome “noi”, perché quest’ultimo significava che aveva un partner. Non ha specificato chi ha imposto il divieto.

Aggiunto DeGeneres, con un tocco di sfida, anche l’attrice Portia de Rossi ha guardato da un pubblico in studio. Si sono sposati nel 2008.

L’ospite, noto soprattutto per aver incoraggiato il suo pubblico a unirsi a lei in balli improvvisati, ha condiviso alcune mosse recenti con il suo assistente e DJ Stephen Boss “tWitch” sulle note di “Best of My Love”.

La coreografa ha salutato DeGeneres come qualcuno che ispira gli altri perché ha “il coraggio di uscire ed essere te stesso”.

Aniston, che è stato il primo ospite del primo episodio dello show, è arrivato dando a DeGeneres un “ciao”, con un altro scritto sopra, “Grazie per i ricordi”. DeGeneres ha notato che la star di “Friends” è stata nello show un totale di 20 volte.

“Prego,” disse Aniston, sarcasticamente, e poi si fece serio.

“Ti amo e ti apprezzo così tanto e ciò che hai dato al mondo negli ultimi 19 anni. Ha detto che il contributo è infinito. Ha realizzato una retrospettiva video del suo percorso professionale, che ha anche promosso gli sforzi di beneficenza di DeGeneres, che si dice che includano oltre 400 milioni di dollari in donazioni a enti di beneficenza e “spettatori meritevoli”.

“Ti amo”, ha detto Eilish raggiante a DeGeneres durante la loro conversazione. “Ti amo così tanto, è stupido”, ha detto Pink, che ha eseguito la canzone “What About Us”.

Il regno diurno di DeGeneres si è scontrato seriamente nel 2020, quando lo spettacolo era presumibilmente un luogo di lavoro tossico e tre produttori se ne sono andati in mezzo alle accuse. In onda quell’autunno, DeGeneres si è scusato per “cose ​​che non sarebbero dovute accadere”, ma si è difesa come la stessa persona reale, anche se imperfetta, dentro e fuori dalla telecamera.

Il talk show segna il secondo grande lavoro televisivo di DeGeneres. Nel 1997 ha svolto un lavoro segno indelebile Quando si è dichiarata lesbica, ha portato con sé il suo personaggio nella sitcom della ABC “Eileen”. La serie è stata esclusa l’anno successivo.

“Venticinque anni fa, hanno cancellato la mia sitcom perché non volevano essere una lesbica in prima serata una volta alla settimana. E io ho detto: ‘Va bene, sarò in pieno giorno ogni giorno'”, ha detto DeGeneres giovedì .

La comica, attrice e produttrice ha detto che si prenderà del tempo per pensare alla sua prossima mossa di carriera, ma prima lei e De Rossi fanno un viaggio in Ruanda. DeGeneres ha concluso il suo spettacolo diurno con un appello al suo pubblico, che ha detto che valeva la pena ripetere.

“Se ho fatto qualcosa negli ultimi 19 anni, spero di averti ispirato a essere te stesso, sei il tuo vero io. Se qualcuno è abbastanza coraggioso da dirti chi è, sii abbastanza coraggioso da sostenerlo, anche se lo sei “, ha detto DeGeneres. Non capisco. ” “Aprendo il tuo cuore e la tua mente, sarai più compassionevole e la compassione è ciò che rende il mondo un posto migliore”.