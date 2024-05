Elon Musk afferma che il prossimo lancio della SpaceX Starship avverrà probabilmente tra 3 e 5 settimane

Probabilmente manca ancora circa un mese al prossimo lancio del gigantesco razzo Starship di SpaceX.

Questa era la sequenza temporale presentata da Elon Musk in un documento Condividi su X durante il fine settimana, affermando che il prossimo volo di prova della Starship richiederebbe “probabilmente dalle 3 alle 5 settimane”. L’uomo d’affari miliardario ha aggiunto: “L’obiettivo è che la nave superi il limite di riscaldamento, o almeno oltre l’ultima volta”.

Con un’altezza di 400 piedi (122 m), Starship è il razzo più grande e potente mai costruito. È costituito da due componenti, entrambi progettati per essere completamente e rapidamente riutilizzabili: un enorme booster del primo stadio chiamato Super Heavy e uno stadio superiore di 50 metri noto come Starship, o semplicemente “Nave”.

Diversi veicoli Starship sono visibili nella struttura della base stellare di SpaceX nel sud del Texas in questa immagine, che Elon Musk ha condiviso tramite X l’11 maggio 2024. (Credito immagine: SpaceX tramite X)

La navicella spaziale completamente impilata ha volato tre volte finora, ogni volta dal sito Starbase di SpaceX nel sud del Texas, nell’aprile 2023, nel novembre 2023 e nel 14 marzo di quest’anno. L’auto gigante si comportava meglio ad ogni viaggio successivo.

Durante il primo lancio, ad esempio, i due stadi della Starship non sono riusciti a separarsi come previsto e SpaceX ha fatto saltare in aria il veicolo in movimento appena quattro minuti dopo il decollo. Il volo 2 ottenne la separazione, ma sia il Super Pesante che la Nave si schiantarono presto, ponendo fine alla missione dopo otto minuti.

Durante il volo 3, il Super Pesante raggiunse con successo la posizione pianificata nel Golfo del Messico, ma si schiantò a 500 m (1.650 piedi) sopra le onde. La nave raggiunse la velocità orbitale e volò per circa 50 minuti, anche se alla fine cedette alle violente forze di attrito al rientro nell’atmosfera terrestre.

Come ha notato nel suo post su X, Musk vuole che la nave funzioni meglio nel prossimo Voyage 4.

SpaceX si sta preparando da tempo per il quarto volo. La compagnia ha già condotto test di fuoco statici sia sul Super Pesante che sulla nave assegnata alla missione, accendendo brevemente i motori del Raptor mentre i veicoli rimanevano attraccati sulla piattaforma della Base Stellare. SpaceX ha anche recentemente riportato il Super Heavy dell’Expedition 4 sul pad, per ulteriori test, una mossa registrata dall’azienda Pubblicato su X di sabato (11 maggio).

Tuttavia, potrebbero esserci ancora ostacoli logistici da superare; SpaceX deve ancora ottenere una licenza di lancio dalla Federal Aviation Administration (FAA), che sta supervisionando le indagini su quanto accaduto sul volo del 14 marzo.