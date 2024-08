Elon Musk afferma che la Società X ritirerà le operazioni dal Brasile dopo “ordini di censura” | Elon Musk

Per richieste di “giustizia” @Alessandro In Brasile, che ci impone di infrangere (segretamente) la legge brasiliana, argentina, statunitense e internazionale, 𝕏 non ha altra scelta che chiudere le nostre operazioni locali in Brasile.

È una completa vergogna per la giustizia. https://t.co/yAvX1TpuRp

-Elon Musk (@elonmusk) 17 agosto 2024