Elon Musk afferma che l'accordo su Twitter non può essere concluso fino a quando la controversia sui bot non sarà risolta

Senza citare una fonte, ha affermato Musk Twitta che Twitter è “20% di account falsi/spam” e ha suggerito che i profili Twitter della Securities and Exchange Commission fossero fuorvianti. La società ha affermato che meno del 5% dei suoi utenti attivi giornalieri provengono da account di spam.

“Basando la mia presentazione sull’accuratezza dei documenti SEC su Twitter”, ha scritto Musk in un tweet. “Ieri, il CEO di Twitter ha rifiutato pubblicamente di mostrare una prova di <5%. Non può andare avanti con questo accordo finché non lo farà".

L’ultimo tweet di Musk sembra mettere in dubbio l’accordo da 44 miliardi di dollari. Musk ha annunciato venerdì di essere “temporaneamente sospeso” ma “rimane impegnato nell’acquisizione”. Questo hub di Musk ha alimentato la speculazione secondo cui l’uomo più ricco del mondo potrebbe utilizzare il dibattito sui bot per assicurarsi un prezzo migliore per Twitter, sia come tattica di negoziazione che non necessario

Martedì le azioni di Twitter sono scese dell’1,7% nel trading pre-mercato. Il titolo ha cancellato tutti i suoi guadagni nelle settimane da quando Musk ha annunciato la sua partecipazione nella società e ora viene scambiato a $ 36,80 per azione, ben al di sotto del prezzo di offerta di Musk di $ 54,20 per azione.