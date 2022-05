Elon Musk afferma che potrebbe provare a rinegoziare l’accordo da 44 miliardi di dollari di Twitter per meno

Segnaposto durante il caricamento delle azioni dell’articolo

SAN FRANCISCO — Elon Musk ha dichiarato lunedì in una conferenza che Elon Musk potrebbe cercare un prezzo più basso per Twitter, pochi giorni dopo aver twittato che la sua offerta da 44 miliardi di dollari per il sito era stata “temporaneamente sospesa”. Parlando in una sessione a porte chiuse all’All-In Summit di Miami, una conferenza con i fondatori della tecnologia e le personalità dei media, Musk ha affermato che un accordo su Twitter non è “fuori questione” a un prezzo inferiore. I commenti sono stati i primi menzionato di Bloomberg.

Kevin Pavrath, un analista finanziario e YouTuber che è andato a “Meet Kevin” che ha partecipato alla conferenza, ha detto che a Musk è stato chiesto se “a un prezzo diverso potrebbe essere un ottimo affare”.

“Voglio dire, non è improbabile”, ha detto, secondo Pavrath, che ha detto di aver preso appunti contemporanei. “Più domande faccio, più paure ho.”

Musk non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

I commenti di Musk lunedì hanno indicato che continua a farlo distanza: dopo Lo stesso di 44 miliardi di dollari Affare Per acquistare il sito web, che è stato annunciato il 25 aprile. Il CEO di Tesla ha litigato con il management di Twitter sulla questione degli spam bot, account falsi che spesso promuovono criptovalute e truffe in roaming, anche se analisti e alcuni consulenti hanno suggerito che l’attenzione di Musk sulla questione sia solo una scusa per ritirarsi dall’accordo.

Le azioni di Tesla sono diminuite drasticamente da quando l’interesse di Musk per Twitter è diventato pubblico e di conseguenza il patrimonio netto di Musk ha subito un enorme colpo. Gran parte del finanziamento dell’accordo da parte di Musk si basava sulla capacità di Musk di utilizzare le azioni Tesla come garanzia, in modo simile all’utilizzo della proprietà per sostenere un prestito. Di recente, un calo dei titoli tecnologici ha spinto Musk a cercare ulteriori investitori per ridurre il suo impegno azionario nell’accordo, perché Musk ha promesso 21 miliardi di dollari del suo patrimonio netto, in gran parte limitato alle azioni Tesla, per acquistare il sito. READ Buffett torna ad attaccare Bitcoin, affermando che "non produce nulla"

Le azioni di Twitter sono diminuite drasticamente dopo i commenti di Musk, chiudendo lunedì a $ 37,39, ben al di sotto dell’offerta di Musk di $ 54,20 per azione. L’accordo sarebbe dovuto scadere entro la fine dell’anno prima che Musk twittasse venerdì che aveva “dettagli di supporto in sospeso” in attesa. [Twitter’s] Calcola che gli account spam/falsi in realtà rappresentano meno del 5% degli utenti”.

Musk ha dichiarato di ritenere che gli account di spam rappresentino una quota molto più ampia degli utenti di Twitter. Lunedì, ha risposto con un’emoji del tubo a un thread su Twitter del CEO del social network, Parag Agrawal, che cercava di spiegare il suo approccio al conteggio. robot.

Musk aveva espresso le sue preoccupazioni sui bot di Twitter quando gli era stato chiesto di cercare un prezzo più basso. Ha paragonato il caso all’acquisto di una casa con un problema di termiti. Ha detto che la casa sarebbe di minor valore se si fosse scoperto che si trattava principalmente di termiti, rispetto a qualcuno che ha avuto un piccolo problema con le termiti.

Apparentemente, Musk stava spiegando le sue frustrazioni per non essere in grado di ottenere ciò che vede come risposte direttamente da Twitter.

Per Paffrath, che era tra il pubblico, era chiaro che Musk stava “gettando le basi o [had] Ho iniziato a rinegoziare”.

Parlando del problema del bot su Twitter Incorpora il tweet Dice che potrebbe essere come comprare una casa quando dicono che è il 5 percento di termiti, ma scopri che in realtà sono il 90 percento di termiti – dice che l’azienda non ha collaborato con lui # Tutto quanto pic.twitter.com/dQxhRnUMJq Josiah Daniel Ryan (@JosiahRyan) 16 maggio 2022

Ora, con i commenti di Musk alla conferenza sulla tecnologia di lunedì, gli analisti hanno espresso dubbi sul fatto che l’accordo andrà mai a buon fine. READ Tesla accelera a 70 mph e si schianta contro il Greater Columbus Convention Center in Ohio

Dan Ives, analista di Wedbush Securities, ha scritto in una nota. “[We] L’accordo da 44 miliardi di dollari di Twitter mostrato come meno del 50% [likelihood] Da fare a partire da oggi… Se un accordo rivisto viene concluso da Musk e Twitter, sarà probabilmente a un prezzo inferiore”.

Nel frattempo, Twitter ha rilasciato una nuova dichiarazione della società lunedì in cui la società ha risposto alle domande sul licenziamento dei lavoratori o sul cambiamento delle pratiche di moderazione dei contenuti. Ma il documento ha fornito poche risposte oltre a dire che le pratiche dell’azienda sarebbero continuate nello stesso modo di prima per il momento. La frase “business as usual” è stata ripetuta nove volte nel deposito.