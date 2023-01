Elon Musk affronta la tentazione di prendere privata la sua Tesla del 2018

Tuttavia, il giudice Chen non si è schierato con gli investitori in altre parti del loro caso, il che avrebbe potuto dare al signor Musk un percorso verso la vittoria. I querelanti hanno perso denaro in azioni di Tesla, Mr. Il tribunale dovrebbe dimostrare che le dichiarazioni di Musk erano legate alle affermazioni di aver ricevuto finanziamenti falsi, hanno affermato gli esperti legali.

Sig. Musk potrebbe vincere.

Nei documenti del tribunale, i suoi avvocati hanno indicato dichiarazioni che ritengono corrispondano a tale descrizione. Ad esempio, il sig. Alex Spiro, uno degli avvocati di Musk, ha sostenuto che le mosse nelle azioni di Tesla potrebbero essere state causate dal suo annuncio “incertamente fattuale” che stava “considerando di prendere Tesla come privato”.

“Qualsiasi imputato ordinario risolverebbe questo caso, ma ha qualcosa che vale la pena provare”, ha dichiarato il sig. disse Pritchard.

Tesla, Sig. Muschio e Mr. Spiro non ha risposto alle richieste di commento.

Sig. Mentre Musk ha sempre lottato per dimostrare di avere i fondi per affrontare Tesla privatamente, potrebbe cercare di introdurre nuove prove e testimonianze in tribunale a suo favore. Ha detto che il Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita ha accettato di fornire finanziamenti.

Supervisione della finanziaria saudita Mr. I messaggi di testo tra Musk e Yasir Al-Rumaian sono emersi nei documenti del tribunale all’inizio dello scorso anno. Queste notizie, Sig. Musk viene mostrato mentre chiede dell’impegno finanziario per l’accordo. Il signor Tesla non ha fornito informazioni sufficienti. Al-Rumayan ha risposto.

“Questa è un’affermazione molto debole e non riflette la conversazione che abbiamo avuto a Tesla”, ha detto Mr. Musk ha scritto in un discorso dell’agosto 2018. “Hai detto che eri decisamente interessato a prendere Tesla come privato e che volevi farlo già nel 2016.”