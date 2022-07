Elon Musk chiede al tribunale di negare la richiesta di Twitter di un processo rapido

Elon Musk Vuole tempo per prepararsi a un processo sul suo controverso ritiro da un contratto di acquisto Twitter per $ 44 miliardi, secondo una causa in un tribunale del Delaware dal suo avvocato venerdì.

Il team di Musk afferma che il processo dovrà attendere fino al prossimo anno, dopo che Twitter ha richiesto un trattamento urgente e un’udienza all’inizio di settembre.

Nel loro deposito, in opposizione a una proposta avanzata da Twitter in precedenza, gli avvocati di Musk hanno affermato che la società ha fatto una “richiesta a sorpresa per una velocità di inversione di tendenza” dopo due mesi di rallentamenti e blackout, e hanno affermato che era “l’ultima tattica di Twitter per nascondere la verità sugli account spam.”

Musk afferma che un’udienza urgente sarebbe una tattica ingiusta e un modo per coprire l’entità dei problemi della piattaforma con account falsi. all’inizio di questa settimana, Twitter ha citato in giudizio Musksostenendo che Tesla L’amministratore delegato stava compiendo sforzi malintenzionati per ritirarsi dall’accordo.

Gli avvocati di Musk hanno affermato: “Sarebbe un risultato straordinario processare il caso di un accordo complesso bloccato entro cinque o sei mesi” e affermano che “la conduzione del processo nel febbraio 2023 equilibrerà gli interessi delle parti e del tribunale”.

Twitter puntava a un’udienza tra circa 60 giorni.

Twitter ha rifiutato di commentare la questione. Musk non ha risposto a una richiesta di commento.

Guadare: Twitter accusa Musk di abbassare i prezzi delle azioni