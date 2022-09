Elon Musk critica la serie The Power Rings – The Hollywood Reporter

Elon Musk Criticare Amazon Una serie di video fantasy da molti miliardi di dollari Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potereha twittato che il defunto autore JRR Tolkien si stava “girando nella tomba”.

Espandendo il motivo per cui non gli piace lo spettacolo, Musk ha twittato che “quasi ogni personaggio maschile finora è un codardo o un idiota o entrambi”, aggiungendo che “solo Galadriel è coraggioso, intelligente e gentile”. Gladrill, interpretato dall’attrice gallese Morvid Clarke, è un nano guerriero e leader della serie ambientata migliaia di anni prima degli eventi di lo Hobbit E il il Signore degli Anelli.

In particolare, Musk ha una faida e una rivalità di lunga data con il fondatore di Amazon Jeff Bezos, una rivalità che si è intensificata con SpaceX di Musk e Blue Origin di Bezos che gareggiano frontalmente. L’inimicizia tra le due persone più ricche del mondo ha portato il CEO di Tesla di solito a trollare o cagare contro Bezos e le sue aziende.

questa dimensione, anelli di forza È stato un enorme successo per Amazon, Registra 25 milioni di telespettatori Per i primi due episodi, la premiere di Prime Video di sempre. Anche la reazione della critica è stata positiva, con lo spettacolo che vanta l’84% di critici su Rotten Tomatoes e il 71% su Metacritic. D’altra parte, i punteggi del pubblico erano scarsi, Il che ha portato alle accuse della revisione dell’attentato.

La cavitazione di Musk riflette gran parte delle critiche che la serie ha dovuto affrontare da parte dei troll online che si sono messi nei guai. anelli Lo spettacolo è incentrato su Galadriel.

I troll hanno anche avuto problemi con la serie con personaggi non bianchi. Scrivendo della reazione razzista allo spettacolo, Il giornalista di HollywoodRichard Newby ha detto che la critica era sbagliata.

“A questo punto, ho ascoltato ogni argomento nel libro contro il motivo per cui i membri del cast Lenny Henry, Ismael Cruz Cordova, Nazanin Bunyadi, Sarah Zwangobani, Maxine Cunliffe e Sophia Numfit non dovrebbero interpretare Warlock, elfi, nani o persino umani In Newby Books: “La Terra di Mezzo è il luogo in cui si svolge la serie Amazon.” “La cosa più comune è che Tolkien non includeva persone di colore nelle sue storie. Non solo questo non è corretto, poiché gli Artigiani sono descritti come aventi la pelle “marrone”, ma Tolkien spesso non menzionava la descrizione del colore della pelle, sebbene a volte tendesse ad avere “più chiaro di…”