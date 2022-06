Elon Musk dice ai dipendenti Tesla: torna in ufficio o esci

1 giugno (Reuters) – Tesla Inc (TSLA.O) Il CEO Elon Musk ha chiesto ai dipendenti di tornare in ufficio o lasciare l’azienda, secondo un’e-mail inviata ai dipendenti e vista da Reuters.

“Tutti in Tesla sono tenuti a trascorrere almeno 40 ore in ufficio a settimana”, ha scritto Musk nell’e-mail inviata martedì sera.

“Se non ti presenti, daremo per scontato che te ne andrai.”

Musk ha scritto: “Più sei vecchio, più visibile dovrebbe essere la tua presenza. Ecco perché ho vissuto in fabbrica così spesso, così quelli in linea potevano vedermi lavorare al loro fianco. Se non l’avessi fatto, Tesla sarebbe fallita da molto tempo”.

Due fonti hanno confermato l’autenticità dell’e-mail vista da Reuters. Tesla non ha risposto a una richiesta di commento.

Le principali aziende tecnologiche della Silicon Valley non chiedono ai lavoratori di tornare nei loro uffici a tempo pieno, di fronte alla resistenza di alcuni lavoratori e alla recrudescenza dei casi di coronavirus in California.

Tesla ha trasferito la sua sede ad Austin, in Texas, ma ha la sua base di ingegneria e una delle sue fabbriche nella Baia di San Francisco.

“Ovviamente ci sono aziende che non lo ordinano, ma quando è stata l’ultima volta che hai spedito un nuovo fantastico prodotto? È passato del tempo”, ha scritto Musk nell’e-mail.

“Tesla ha realizzato e realizzerà in effetti i prodotti più eccitanti e significativi di qualsiasi azienda sulla terra. Non accadrà chiamandoli”.

Uno dei seguaci di Musk su Twitter ha pubblicato un’altra e-mail che Musk avrebbe inviato ai dirigenti chiedendo loro di lavorare in ufficio per almeno 40 ore a settimana o di “lasciare Tesla”.

In risposta a questo tweet, il miliardario che ha accettato di acquisire Twitter Inc (TWTR.N) In un accordo da 44 miliardi di dollari, ha detto: “Dovrebbero fingere di lavorare altrove”.

Alcuni lavoratori di Tesla hanno espresso insoddisfazione per i recenti commenti di Musk nei post che hanno pubblicato sull’app anonima Blind, che richiede agli utenti di registrarsi utilizzando l’e-mail dell’azienda come prova di impiego nelle aziende.

Un dipendente di Tesla ha scritto: “Se ci fosse un esodo di massa, come farebbe Tesla a finire i progetti? Non credo che gli investitori ne sarebbero contenti”.

Elon Musk, CEO di Tesla, partecipa alla cerimonia di apertura della Tesla Shanghai Gigafactory a Shanghai, Cina, il 7 gennaio 2019. REUTERS/Ali Song Leggi di più

“Aspettando che si ritiri molto rapidamente”, ha scritto un altro lavoratore.

Un gruppo di difesa del lavoro con sede in California ha attaccato il ritorno in carica di Musk.

“I datori di lavoro, compreso il governo statale, stanno scoprendo che costringere tutti i dipendenti a tornare è una ricetta per un focolaio”, ha scritto Stephen Knight, CEO di Worksafe, in una dichiarazione inviata via email a Reuters.

“Purtroppo, il disprezzo di Tesla per la sicurezza dei lavoratori è ben documentato, inclusa la violazione del dipartimento di salute pubblica della contea all’inizio della pandemia”, ha scritto.

Nel maggio 2020, Musk ha riaperto lo stabilimento Tesla di Fremont, in California, sfidando le misure di blocco della contea di Alameda per limitare la diffusione del coronavirus. Tesla ha segnalato 440 casi nello stabilimento da maggio a dicembre 2020, secondo i dati della contea ottenuti dal sito di informazioni legali Plainsite.

L’anno scorso, la compagnia missilistica Musk SpaceX ha segnalato 132 casi di COVID-19 nella sua sede di Hawthorne, Los Angeles, secondo i dati della contea.

Musk in precedenza ha minimizzato i rischi del coronavirus, affermando che “il panico da coronavirus è stupido” e che i bambini sono “essenzialmente immuni” al coronavirus. Successivamente ha contratto il COVID-19 due volte.

“Il popolo americano sta cercando di evitare del tutto di andare al lavoro”, ha detto Musk il mese scorso, mentre i lavoratori cinesi “non lascerebbero le fabbriche”.

“Bruceranno olio alle tre del mattino”, ha detto in una conferenza.

La fabbrica di Shanghai di Tesla sta funzionando a pieno regime per aumentare la produzione dopo che la chiusura dell’hub economico cinese ha costretto l’impianto a chiudere per 22 giorni.

Mentre alcuni grandi datori di lavoro hanno adottato in modo permanente politiche di volontariato a domicilio, altri, tra cui Alphabet Inc (GOOGL.O) Google, chiede ai dipendenti di tornare gradualmente in ufficio.

Alphabet ha chiesto ai dipendenti di essere negli uffici almeno tre giorni alla settimana a partire dall’inizio di aprile, ma molti dipendenti sono stati autorizzati a lavorare completamente da remoto.

Il CEO di Twitter Parag Agrawal ha twittato a marzo che gli uffici di Twitter riapriranno, ma i dipendenti possono ancora lavorare da casa se lo desiderano.

Rapporti aggiuntivi di Hyunjoo Jin a San Francisco e Teichi Datta a Bengaluru; Segnalazione aggiuntiva di Dave Parrish. Montaggio di Anil de Silva, Jonathan Otis e Howard Guller

