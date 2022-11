Elon Musk ha affermato che Twitter ha visto un “enorme calo delle entrate” poiché più marchi smettono di fare pubblicità

CNN

Elon Musk ha dichiarato venerdì che Twitter ha visto un “enorme calo delle entrate”, poiché un numero crescente di inserzionisti ha sospeso la spesa sulla piattaforma sulla scia dell’acquisizione di 44 miliardi di dollari.

E in un tweet ha detto: “Twitter ha visto una massiccia diminuzione delle entrate, a causa della pressione dei gruppi di attivisti sugli inserzionisti, anche se non è cambiato nulla con la modifica dei contenuti e abbiamo fatto tutto il possibile per soddisfare gli attivisti”. “Troppo incasinato! Stanno cercando di distruggere la libertà di espressione in America”.

I commenti arrivano quando marchi come General Mills e Volkswagen Group hanno sospeso la pubblicità sul social network e le organizzazioni della società civile hanno invitato gli inserzionisti di Twitter a fermare tutte le spese a livello globale, citando l’incertezza sulla direzione dell’azienda sotto Musk. .

“Abbiamo sospeso la pubblicità su Twitter”, ha dichiarato alla CNN il portavoce di General Mills Kelsey Romhilt, rendendola la prima azienda a non competere con la Tesla di Musk a confermare una mossa del genere. “Come sempre, continueremo a monitorare questa nuova tendenza e valuteremo le nostre spese di marketing”, ha affermato il portavoce.

In una dichiarazione separata, il Gruppo Volkswagen, che possiede Audi, Porsche e Bentley, ha confermato di aver raccomandato ai suoi marchi di “sospendere temporaneamente le loro attività a pagamento sulla piattaforma fino a nuovo avviso”.

Il Wall Street Journal, che era primo a segnalare Queste mosse, hanno detto Pfizer e Mondalez, stanno mettendo in pausa gli annunci su Twitter. Le due società non hanno immediatamente risposto a una richiesta di commento.

Le due società hanno unito le forze con General Motors, che in precedenza aveva affermato che avrebbe sospeso i pagamenti per la pubblicità su Twitter mentre valutava la “nuova direzione” della piattaforma. Toyota, un altro concorrente di Tesla, aveva precedentemente dichiarato alla CNN di essere “in discussione con le principali parti interessate e di monitorare la situazione” su Twitter.

Venerdì, organizzazioni tra cui L’Anti-Defamation League, Free Press e GLAAD hanno aumentato la loro campagna per fare pressioni affinché più marchi ripensino alla pubblicità su Twitter. I gruppi hanno citato i licenziamenti di massa dei dipendenti di Twitter di venerdì come un fattore chiave nel loro pensiero, citando la preoccupazione che i tagli di Musk renderanno le politiche di integrità elettorale di Twitter praticamente inapplicabili, anche se rimangono tecnicamente attive.

Dopo mesi di incertezza sull’imminente acquisizione di Musk, gli inserzionisti si trovano ora ad affrontare domande su come Musk cambierà la piattaforma, che gioca anche nello spazio pubblicitario digitale nonostante la sua smisurata influenza politica. Conosciuto come un imprenditore innovativo e una figura curiosa, Musk ha promesso di ripensare le politiche di modifica dei contenuti di Twitter e di annullare il divieto permanente di figure controverse, incluso l’ex presidente Donald Trump.

Ciò rappresenta una sfida per i marchi sensibili ai tipi di contenuto visualizzati dai loro annunci, un problema ulteriormente complicato dai social media. La maggior parte degli esperti di marketing è intimidita dall’idea di mostrare i propri annunci insieme a contenuti tossici come incitamento all’odio, pornografia o disinformazione.

Il gigante dell’acquisto di annunci Interpublic Group, che lavora con marchi di consumo come Unilever e Coca Cola, all’inizio di questa settimana ha anche raccomandato ai suoi clienti di sospendere la pubblicità sulla piattaforma.

Musk ha affermato di non essere un fan delle pubblicità e attualmente sta aumentando le entrate degli abbonamenti di Twitter per aumentare i suoi profitti e ridurre la sua dipendenza dalle vendite di annunci, che rappresentano il 90% delle entrate totali di Twitter. Ma questa trasformazione non avverrà dall’oggi al domani, se non del tutto. Musk ha detto che prevede di lanciare un piano di abbonamento da $ 8 al mese che fornirà agli utenti segno di spuntacosì come molti altri franchise, ma i piani hanno incontrato un forte contraccolpo.

Nel frattempo, Musk sta lavorando per respingere l’esodo di potenziali inserzionisti. Il team di Musk ha trascorso lunedì “incontrando la comunità del marketing e della pubblicità” a New York, secondo Jason Calacanis, un membro della cerchia ristretta di Musk.

Musk ha anche incontrato all’inizio di questa settimana una serie di leader delle organizzazioni della società civile, tra cui ADL, Free Press e NAACP, per affrontare le preoccupazioni sull’aumento dell’odio sulla piattaforma. I rappresentanti che hanno partecipato all’incontro hanno detto alla CNN di essere stati incoraggiati dalla disponibilità di Musk a parlare e dai suoi impegni iniziali a non modificare le politiche sui contenuti dell’azienda prima del medio termine, ma lo hanno invitato a prendere ulteriori misure per proteggere la piattaforma.

Dall’incontro con Musk, hanno affermato i rappresentanti di alcune delle stesse organizzazioni, il nuovo proprietario di Twitter ha mostrato comportamenti “irregolari” che “tradivano” gli impegni presi in particolare nei confronti dei gruppi.

La scorsa settimana, poco prima della notizia del completamento dell’acquisizione di Twitter da 44 miliardi di dollari da parte di Twitter, Musk ha scritto una lettera aperta Nel tentativo di rassicurare gli inserzionisti sul fatto che non vuole che il social network diventi un “posto libero per tutti”.

“Fondamentalmente, Twitter aspira a essere la piattaforma pubblicitaria più rispettata al mondo che migliora il tuo marchio e fa crescere la tua organizzazione”, ha scritto. “Costruiamo insieme qualcosa di straordinario.”

– Brian Fong, Peter Valdes-Dapina e John Basantino della CNN hanno contribuito a questo rapporto.