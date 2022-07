Elon Musk ha inviato un messaggio al CEO di Twitter sugli avvocati prima di ritirare l’accordo: Report

Twitter ha citato in giudizio Musk dopo aver deciso di ritirarsi dall’acquisizione da 44 miliardi di dollari. (un file)

Washington:

La faida tra il CEO di Tesla Elon Musk e Twitter prende molti colpi di scena.

Secondo nuovi rapporti, Elon Musk di recente, ma prima di ritirarsi dall’accordo, ha inviato un messaggio di testo al CEO di Twitter Parag Agrawal il 28 giugno, informandolo che gli avvocati dell’azienda stavano cercando di “causare problemi” dopo aver cercato informazioni sui dettagli finanziari. che Musk stava progettando di completare l’acquisizione di Twitter.

Secondo quanto riferito, ha letto il testo di Musk: “I tuoi avvocati stanno usando queste conversazioni per creare problemi. Questo deve finire”. Musk ha inviato il messaggio privato dopo che Twitter ha chiesto a Musk come avrebbe finanziato l’accordo con Twitter.

Alcuni giorni fa, Twitter ha intentato una causa contro Musk dopo aver deciso di ritirarsi dall’accordo di acquisizione da 44 miliardi di dollari.

Secondo The Verge, la causa è stata intentata martedì nei tribunali della contea del Delaware, accusando Musk di ipocrisia. “Twitter sta intraprendendo questa azione per costringere Musk a commettere ulteriori violazioni per costringere Musk ad adempiere ai suoi obblighi legali e costringerlo a completare la fusione con soddisfazione”, ha scritto Twitter nella causa. La causa segna l’inizio di quella che potrebbe essere una lunga battaglia legale poiché Twitter cerca di costringere Musk a pagare $ 54,20 per azione alla società. Twitter, rappresentato dai potenti studi legali Wachtell, Lipton e Rosen & Katz M&A, ha affermato che Musk ha cercato una via di fuga dall’accordo, richiedendo un “effetto negativo materiale” o una violazione del contratto.

La causa ha affermato che Musk avrebbe dovuto tentare di evocarne uno”. Musk ha annunciato la risoluzione dell’accordo di acquisizione di Twitter in un messaggio che il team di Musk ha inviato a Twitter all’inizio di questo mese.

Musk ha deciso di sospendere l’accordo a causa di molteplici violazioni del contratto di acquisto. Ad aprile, Musk ha raggiunto un accordo di acquisizione con Twitter per $ 54,20 per azione in un accordo del valore di circa $ 44 miliardi. Tuttavia, Musk ha sospeso l’accordo a maggio per consentire al suo team di rivedere l’affermazione di Twitter secondo cui meno del 5% degli account sulla piattaforma sono bot o spam.

A giugno, Musk ha pubblicamente accusato il sito di microblogging di aver violato un accordo di fusione e ha minacciato di allontanarsi e annullare l’acquisizione della società di social media per non aver fornito i dati richiesti su spam e account falsi. Musk ha affermato che Twitter stava “opponendosi attivamente e contrastando i suoi diritti all’informazione”, come indicato nell’accordo, ha riferito la CNN, citando la lettera che ha inviato al capo legale, politico e fiduciario di Twitter, Vijaya Jade.

Mask ha chiesto a Twitter di fornire informazioni sulle sue metodologie di test per supportare le sue affermazioni secondo cui i bot e gli account falsi costituiscono meno del 5% della base di utenti attivi della piattaforma, una cifra che la società ha costantemente affermato per anni nelle divulgazioni pubbliche standard.