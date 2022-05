Elon Musk ha ricevuto finanziamenti extra per acquisire Twitter, secondo i documenti | Twitter

Elon Musk ha ricevuto ulteriori finanziamenti per acquistare Twitter, che, secondo i documenti finanziari rilasciati mercoledì, ha avvicinato il milionario alla conclusione dell’affare più importante.

Il CEO di Tesla ha affermato di aver aumentato i suoi finanziamenti personali per l’acquisto da $ 27,3 miliardi a $ 33,5 miliardi, aggiunto $ 6,25 miliardi al suo finanziamento azionario e ridotto l’importo dei prestiti degli imprenditori a $ 44 miliardi.

L’uomo più ricco del mondo è in trattative con gli azionisti, compresi gli ex azionisti Twitter Il CEO Jack Dorsey, ha presentato istanza per ulteriori obblighi di finanziamento per finanziare questo contratto.

Musk ha ricevuto per la prima volta un prestito di 12,5 miliardi di dollari contro le azioni del suo produttore di auto elettriche Tesla per finanziare la sua acquisizione di Twitter. Ma all’inizio di questo mese l’ha tagliata a 6,25 miliardi di dollari dopo aver portato coinvestitori.

L’ultimo deposito arriva dopo che Musk ha dichiarato la scorsa settimana che la sua offerta di acquistare Twitter non sarebbe andata avanti fino a quando la società non avesse mostrato prove che meno del 5% degli utenti totali del sito contiene bot spam, affermano gli analisti, esortando Twitter ad accettare la mossa. Prezzo di vendita basso.

I dettagli dei piani finanziari di Musk sono stati diffusi il giorno in cui gli azionisti di Twitter si sono riuniti per il loro incontro regolare.

Il referendum sul piano di Musk di acquistare il sito di social media non è all’ordine del giorno, ma si svolgerà a data da destinarsi in futuro.

Tuttavia, le proposte degli azionisti per il referendum venivano spesso avanzate a nome del CEO di Tesla.

Durante l’incontro, gli investitori hanno inizialmente approvato la proposta del Fondo pensionistico pubblico dello Stato di New York, che richiedeva un rapporto sulle politiche e le pratiche di Twitter relative ai contributi politici all’uso dei fondi aziendali.

Due progetti presentati da gruppi di tendenza conservatrice non sono riusciti a ottenere abbastanza voti per essere approvati. Uno ha chiesto un controllo delle “implicazioni per i diritti civili e la non discriminazione” dell’azienda e ha descritto i programmi “antirazzisti” che cercano di stabilire “l’uguaglianza etnica / sociale” come “profondamente razzisti in sé stessi”. Altri hanno cercato di esporre le attività della campagna dell’azienda.

Molti progetti parlano del profondo conflitto esistenziale che esiste tra utenti, dipendenti e stakeholder di Twitter.

Il mandato di un co-fondatore del membro del consiglio di amministrazione del co-fondatore di Twitter Jack Dorsey è terminato mercoledì. Patrick Pichette, azionista pubblico di Inovia Capital, è stato rieletto nel Gruppo Investors.

Gli investitori hanno anche bloccato la rielezione del partner di Musk nel gruppo, che ha votato contro Akon Durban, che ha co-presieduto Silver Lake, una società di private equity, e si è unito a Musk nel tentativo di privatizzare il produttore di auto elettriche.

“Il consiglio di amministrazione di Twitter non ha accolto Elon Musk e le sue opinioni su Twitter, quindi non sorprende che sia stato rimosso dal suo gruppo di partner”, ha affermato Kim Forrest, chief investment officer di Bokeh Capital Partners a Pittsburgh.

Il voto sulla partecipazione di Durban potrebbe indicare scetticismo tra le parti interessate del piano di Musk o la sua disponibilità a pagare per ciò che ha offerto, ma ci si aspetta che gli investitori approvino ampiamente l’accordo.

Il gruppo di Twitter inizialmente ha votato per accettare la “pillola velenosa”, che limitava la capacità di Musk di aumentare la sua partecipazione nella società, ma in seguito ha votato all’unanimità per accettare la sua offerta di acquisto.



Kasturi ad aprile Raggiunto un contratto Acquista Twitter per $ 54,20 per azione. Ma il CEO di Tesla ha detto che l’accordo era a maggio Impossibile progredire Fino a quando il sistema operativo non dimostrerà che meno del 5% dei suoi utenti sono account falsi o spam.

La brusca inversione di tendenza ha poco senso, se non come tattica per rompere un accordo che è sempre più costoso per lui o per negoziare di nuovo, hanno affermato gli esperti la scorsa settimana. Giocare discussioni in pubblico, non meno su Twitter, aggiunge confusione.

Gli esperti affermano che Musk non può sospendere unilateralmente l’accordo. Se Musk se ne va, potrebbe ricevere una commissione di rottura di $ 1 miliardo. In alternativa, Musk potrebbe citare in giudizio per costringere Twitter a perseguire l’accordo, anche se gli esperti affermano che non è possibile.

Donna Hitcherich, professoressa di finanza alla Columbia Business School, ha affermato che anche se gli azionisti approveranno le proposte, le proposte resteranno illimitate.

Le azioni di Twitter sono aumentate di circa il 6% a $ 39,15 nel trading esteso.

Musk non è stato immediatamente disponibile per commentare i dettagli del risultato normativo.