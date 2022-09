Elon Musk invia un terzo avviso a Twitter e alla SEC per chiudere l’accordo

Elon Musk ha inviato una terza lettera a Twitter cercando di chiudere il suo account 44 miliardi di dollari di acquisizione della società. Il team legale di Musk ha citato il pagamento di fine rapporto multimilionario su Twitter dell’ex capo della sicurezza e informatore Peter Zatko come una violazione dell’accordo di fusione e un motivo per rescindere l’accordo. La lettera, datata 9 settembre, è stata inviata a Vijaya Jade, chief legal officer di Twitter, ed è inclusa in depositare Twitter è stato creato con la SEC venerdì (che potete leggere in fondo a questo articolo).

Il mese scorso, ZATCO ha fatto notizia da Twitter accusa Investitori fuorvianti sul numero di bot sul servizio, mancata eliminazione dei dati degli utenti e pratiche di sicurezza scadenti, tra le altre cose. Musk ha saltato sulle accuse, citandole nella sua lettera Seconda lettera di licenziamento E il chiama zatko testimoniare nel caso. Zatko doveva essere deposto venerdì.

Manda Elon Musk Prima lettera di licenziamento a luglio, affermando che Twitter lo ha fuorviato sul numero di bot sulla sua piattaforma e che la società non gli avrebbe concesso l’accesso alle informazioni di cui aveva bisogno per prendere le proprie decisioni. Questo nonostante lo fosse Concedi l’accesso all’API Fire Hose che contiene ogni tweet.

Giovedì , Il giornale di Wall Street menzionato Che Twitter ha accettato di pagare a Zatko quasi 7 milioni di dollari prima che lasciasse l’azienda, in connessione con il mancato risarcimento dopo che lui e la società hanno negoziato il pagamento per mesi. Gli avvocati di Musk citano questo come un altro motivo per cui il suo accordo per acquistare la società di social media non è stato eseguito. Il contratto di acquisto vieta a Twitter di fornire indennità di risoluzione o pagamenti di risoluzione insoliti. secondo rivistaL’accordo non è particolarmente strano, dato che Zatko era un dirigente che ha lasciato l’azienda, ma Musk sembra non essere d’accordo. (La lettera afferma anche che Musk non era a conoscenza dell’accordo di licenziamento fino a quando Twitter non l’ha portato in tribunale.)

Se Musk sia effettivamente autorizzato a rescindere l’accordo spetta a un tribunale del Delaware dopo che Twitter ha citato in giudizio Musk a luglio Cercando di far cadere l’affare. Il cancelliere Kathleen McCormick ha Già giudicato Che avrebbe consentito a Musk di utilizzare le accuse di Zatko a sostegno del suo caso e che ci sarebbe stata una scoperta “limitata” di documenti relativi alla denuncia dell’informatore. Ad agosto, Musk ha presentato il secondo avviso di risoluzione, citando i rapporti originali.

prova Inizio previsto per il 17 ottobre. Twitter non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.