Elon Musk non ha idea di cosa stia facendo su Twitter – Notizie

Di Farhad Manjoo Inserito: domenica 13 novembre 2022, 23:38

Se pensavi che l’approccio di Elon Musk all’acquisto di Twitter fosse caotico, le due settimane da quando Musk ha rilevato la società di social media sono state un bel pasticcio, poiché i suoi piani su Twitter sono stati alti e bassi. Ferocemente come un pesce all’amo.

All’inizio avevo qualche speranza che l’approccio disordinato di Musk si sarebbe attenuato mentre si adattava al ruolo; Anche le altre sue società attraversarono periodi di gravi sconvolgimenti. Ma gli ultimi zigzag e zigzag suggeriscono qualcosa di molto sbagliato con ciò che l’uomo più ricco del mondo sta facendo su Twitter.

E ora sta facendo infuriare il più grande regolatore della privacy della nazione, la Federal Trade Commission. Tre dirigenti di Twitter responsabili della privacy e della sicurezza delle informazioni si sono dimessi mercoledì.

Secondo The Verge, l’avvocato dell’azienda ha avvertito i colleghi che l’urgenza di Musk di apportare modifiche al servizio potrebbe violare un ordine di consenso firmato da Twitter con l’FTC a causa di precedenti falle di sicurezza. Le violazioni del decreto potrebbero comportare multe di centinaia di milioni o miliardi di dollari su Twitter.

“Stiamo seguendo i recenti sviluppi su Twitter con profonda preoccupazione”, ha affermato giovedì un portavoce della Federal Trade Commission. “Nessun CEO o azienda è al di sopra della legge e le aziende devono seguire le nostre decisioni di approvazione. Il nostro ordine di consenso modificato ci offre nuovi strumenti per garantire la conformità e siamo pronti a utilizzarli”.

La disperazione di Musk per il suo nuovo giocattolo costoso era evidente nella prima e-mail che ha inviato ai dipendenti dopo l’acquisizione. “Il quadro economico che ci attende è terribile”, ha scritto mercoledì. Dì loro che è essenziale per Twitter iniziare a guadagnare vendendo abbonamenti oltre alla sua tradizionale attività pubblicitaria.

Non ha torto sul fatto che gli affari di Twitter siano un disastro. Ma sembra peggiorare le cose.

Apparentemente in ogni mossa che fa, Musk deve affrontare difficoltà di vecchia data che Twitter e altre società di social media hanno sviluppato modi per gestire, ma che Musk, nel suo entusiasmo di fare tutto in modo diverso, ha rinunciato senza pensarci due volte.

Considera tutto ciò che ha fatto – e poi annullalo – in un attimo. Pochi giorni dopo essere entrato in carica, ha licenziato circa la metà dei 7.500 dipendenti di Twitter e ha subito iniziato a cercare di assumere alcuni lavoratori indispensabili. Ha promesso agli inserzionisti che apprezzava il loro lavoro e si è detto preoccupato per i social media che diffondono odio e divisioni partigiane, quindi ha diffuso una teoria del complotto odiosa e divisiva e ha minacciato gli inserzionisti “nome termonucleare e vergogna” che cercavano le colline.

Ha detto agli azionisti di Tesla che non avrebbe venduto più azioni per finanziare l’impresa di Twitter, ma martedì ha rivelato di aver recentemente venduto circa 4 miliardi di dollari in azioni.

Prima del caos di giovedì, la confusione di Musk sembrava raggiungere il suo assurdo picco mercoledì mattina, quando Twitter ha iniziato a lanciare una nuova serie di badge di verifica per i grandi marchi, le organizzazioni dei media e alcuni singoli utenti Twitter di alto profilo. In poche ore, Musk annunciò di aver ucciso l’offerta. È stato probabilmente il lancio del prodotto di punta più sfortunato e di breve durata da quando Amazon ha cercato di realizzare un telefono.

La saga espone la profonda confusione che sconcerta l’intero approccio di Musk alla sua nuova compagnia. Mostra la vacuità del suo piano: Musk afferma di voler rendere Twitter una fonte affidabile di informazioni e un rifugio dalla tossicità online, un luogo in cui “le commedie ora sono legali” e “Volare è gratis” ma anche non si sente ” divertimenti liberi dell’inferno per tutti.”

Questo è difficile, ma reso più lungo dall’apparente riluttanza e dal bisogno di essere apprezzato da Musk: vuole creare il nirvana del social networking senza dover fare scelte difficili sul tipo di contenuto che la rete dovrebbe consentire, rifiutare, promuovere o limitare.

Per anni Twitter ha fornito ad alcuni account un segno di spunta blu e bianco come simbolo di autenticità. Sebbene il suo processo fosse tutt’altro che trasparente, l’azienda ha aggiunto segni di spunta ai resoconti di giornalisti, politici, celebrità, marchi e altri per indicare che erano davvero ciò che affermavano di essere. Come si può essere sicuri, ad esempio, che @fmanjoo fosse davvero il profilo Twitter dell’amato editorialista del giornale? a causa del segno di spunta.

Ma il segno di spunta serve anche come una sorta di segno di separazione su Twitter, e Musk e i suoi coautori sostengono che i segni di spunta blu hanno conferito ad alcuni utenti di Twitter uno stato non guadagnato. Ha lanciato il suo piano da $ 8 al mese come un modo per aggiungere sensibilità all’uguaglianza su Twitter (e, ovviamente, per fare soldi).

I “quadri blu” – un termine che è diventato una designazione ironica per le “élite” periferiche – non ricevono più un trattamento speciale dal social network. Ora tutti dovranno pagare per rimanere verificati, ha detto Musk in un tweet ad Alexandria Ocasio-Cortez, un membro del Congresso di sinistra di New York.

Il problema era che il piano di Musk di addebitare il segno di spunta minacciava di rovinare l’autenticità. Se qualcuno può pagare per la verifica, non significa che nessuno è stato verificato? E se qualcuno pagasse $8 per un assegno e poi affermasse di essere Farhad Manju, come dirai a Farhad di chi ti fidi?

Così il secondo set di badge. Esther Crawford, CEO di Twitter, ha annunciato martedì che la società ha sviluppato un nuovo tag – segni di spunta grigi etichettati come “Ufficiali” – per distinguere veramente gli account originali da quelli che hanno appena pagato per il segno di spunta. La nuova designazione sarà data a discrezione di Twitter per “selezionare gli account”, ha twittato, e le persone non saranno in grado di acquistarli.

Tra i primi account a ricevere la designazione ufficiale c’erano testate giornalistiche come il New York Times, account governativi, marchi e alcuni politici. Anche Ocasio-Cortez ha ottenuto l’assegno ufficiale.

Ovviamente, il nuovo assegno ha effettivamente minato l’assegno pagato: se Twitter dovesse contrassegnare alcuni account come ufficiali senza addebitare una commissione sull’etichetta, a che serve pagare il tuo account per tenere un segno di spunta che indica lo stato ufficiale?

il corretto; Non aveva senso. Dopo aver annunciato la fine del controllo ufficiale, Musk ha twittato ciò che si è avvicinato di più alle scuse per lui: “Ti preghiamo di notare che Twitter farà molte cose stupide nei prossimi mesi. Manterremo ciò che funziona e cambieremo ciò che non lo fa .”

Twitter era tutt’altro che un’azienda perfetta prima che Musk lo acquistasse. Il suo ultimo anno redditizio (e uno dei suoi unici anni redditizi) è stato il 2019; A luglio, nella sua ultima relazione trimestrale sugli utili come società per azioni, la società ha registrato una perdita netta di 270 milioni di dollari.

Per quanto preoccupato, Twitter non era uno spettacolo di clown: ha dimostrato le competenze di base nella gestione del suo servizio e gli inserzionisti e gli utenti non dovevano preoccuparsi di un’esplosione quotidiana.

Negli ultimi due decenni, le società web hanno sviluppato molti modi per testare nuove funzionalità su piccoli gruppi di utenti prima di elaborare idee potenzialmente dirompenti per l’intero servizio; Se Musk non avesse licenziato metà dei dipendenti di Twitter, avrebbe potuto ricavarne alcuni. Avrebbe potuto apportare le modifiche in modo più deliberato, con una comunicazione molto migliore con utenti, inserzionisti e dipendenti. (Come un certo ex presidente, Musk ha la cattiva abitudine di gestire Twitter attraverso i tweet.)

Tuttavia, nello spirito di ammettere stupidi errori, devo concludere prendendo nota della mia cattiva chiamata. Ad aprile, dopo il debutto di Musk su Twitter, ho scritto una colonna per prendere in giro il panico che diceva che sarebbe stata la morte di Twitter. Ho fatto notare che era un brillante amministratore delegato tecnico; Quanto può essere brutto gestire Twitter?

Risposta: Molto peggio di quanto avrei potuto immaginare.

Questo articolo è apparso originariamente sul New York Times.