Elon Musk risponde a Donald Trump dopo aver definito il capo di Tesla un “artista di tori***”: “È ora che Trump metta il cappello al chiodo”

Il CEO di Tesla, Elon Musk, si è rivolto all’ex presidente Donald Trump dopo averlo definito “un altro artista di buoi” per aver annullato un accordo per l’acquisto di Twitter e non aver votato per lui.

I commenti dell’ex presidente sono arrivati ​​dopo che il signor Musk ha annunciato venerdì che non avrebbe acquistato la piattaforma dei social media e ha accusato la società di averlo fuorviato sulla sua natura.

“Elon, Elon non acquisterà Twitter”, ha detto domenica Trump ai sostenitori ad Anchorage, aggiungendo di aver detto in precedenza. “Beh, chissà cosa accadrà? Ha un affare piuttosto scadente, pulito, il suo affare, non un buon affare.

Ha anche fatto esplodere il signor Musk Ha detto che avrebbe votato repubblicano per la prima volta.

“Sai, l’altro giorno ha detto: ‘Oh, non voto repubblicano'”, ha detto. “Ho detto, non lo so. Ha detto che ha votato per me. Quindi è un altro artista del cazzo, ma non lo comprerà.

Musk ha risposto a un tweet contenente una citazione dell’ex presidente, dicendo che “non era vero”.

In un’altra risposta sotto lo stesso tweet, il signor Musk ha affermato che era ora che il signor Trump appendesse il cappello al chiodo.

“Non odio quell’uomo, ma è tempo che Trump appenda il cappello e se ne vada verso il tramonto”, ha detto.

“Anche i Democratici devono smetterla di attaccare, non fare in modo che l’unico modo per sopravvivere di Trump sia riconquistare la presidenza”.

Alla domanda su Twitter da un conduttore di un talk show conservatore quale fosse il problema di Musk con una presidenza Trump, il fondatore di SpaceX ha detto che era “troppo dramma”.

“Vogliamo davvero un toro in un negozio di porcellane ogni giorno!? “Inoltre, penso che l’età massima legale per l’inizio del mandato presidenziale dovrebbe essere 6”, ha aggiunto.

Rispondendo a un altro tweet in cui un utente suggeriva al governatore della Florida Ron DeSantis di candidarsi come vicepresidente di Trump nel 2024 e poi presidente nel 2028, Musk ha dichiarato: “Trump avrà 82 anni alla scadenza del suo mandato, il che è troppo vecchio. L’amministratore delegato di qualsiasi cosa, per non parlare dell’America.

“Se corri contro DeSantis [Joe] Biden nel 2024, DeSantis vincerà facilmente, non avrà nemmeno bisogno di fare campagna”, ha aggiunto.

C’era il signor Musk In precedenza aveva annunciato che il suo voto sarebbe andato al signor DeSantis Se contesta le elezioni presidenziali del 2024.