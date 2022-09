Elton John – Data di uscita speciale del concerto Disney Plus

Il sabato va bene per una rissa, ma la domenica va bene per lo streaming live di un concerto nel comfort della propria casa.

Disney+ sarà trasmesso in diretta Elton JohnDomenica 20 novembre, durante il suo ultimo round, il servizio di trasmissione ha annunciato sabato come parte della celebrazione dell’Expo D23. Elton John Live: Arrivederci dal Dodger Stadium Segnerà i quasi cinque decenni di performance che hanno reso John un nome familiare.



* La ragazza della luna e il dinosauro diavolo della Marvel Sarà presentato in anteprima venerdì 10 febbraio 2023 su Disney Channel (e poco dopo su Disney+). Guarda un nuovo trailer con la voce di Alison Brie (comunità, abbagliamento) come scossa di assestamento:

* I racconti di mio nonnosei cortometraggi originali di cartoni animati ambientati Guerre stellari Universe, sarà presentato in anteprima mercoledì 26 ottobre su Disney+. Guarda un trailer qui sotto:

* Olivia Scott Welch (panicoUnisciti a AMC Uomo eteroSito gemello Limite rapporti. Interpreterà Julie, la figlia di Hank (Il meglio di Saul su richiestaBob Odenkirk e Lilyl’uccisioneMireille Enos).

* Will Forte (L’ultimo uomo sulla terra) esprimerà il personaggio principale dell’allenatore Dan vincere o perdere, una lunga serie della Pixar su Disney+. Lo spettacolo, che andrà in onda nel 2023, seguirà la squadra di softball delle scuole medie mentre si avvicina alla partita di campionato.

*Disney+ ha annunciato tre speciali improvvisati che andranno in onda durante le festività natalizie: Il meglio sulla neveuna competizione invernale ricca di azione organizzata da Titus Burgess; Pentatonix: il giro del mondo per le vacanze, seguendo il gruppo a cappella mentre lavorano per trovare ispirazione per il loro album annuale delle vacanze; E il schiaccianoci hip hopRivisitazione dell’hip-hop Schiaccianoci Balletto da Rev Run di Run-DMC a New York City. Le date di uscita saranno annunciate in un secondo momento

* La famiglia orgogliosa: più forte e orgogliosa La stagione 2 sarà presentata in anteprima a febbraio 2023 (data esatta da annunciare) su Disney+. Guarda un trailer:

