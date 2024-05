Emergono maggiori dettagli sui piani AI di Apple in iOS 18

AppleInsider In precedenza si era detto che una funzionalità di ricerca intelligente simile sarebbe arrivata su Safari in iOS 18, consentendo agli utenti di riepilogare le pagine web. Il Large Language Model (LLM) proprietario di Apple, chiamato Ajax, alimenterà queste funzionalità. Diversi documenti di ricerca pubblicati da Apple indicano che la società sta lavorando per portare l’elaborazione dell’intelligenza artificiale sul dispositivo su iPhone AppleInsiderAnche il rapporto è in linea con questo.

Il rapporto afferma che Ajax utilizza l’elaborazione sul dispositivo per generare risposte semplici, ma potrebbe dover contattare il server per ottenere risposte per richieste più complesse. Potrebbe essere qui che entrano in gioco Google o OpenAI, poiché secondo quanto riferito Apple sta esplorando accordi con le due società per aiutare a portare l’intelligenza artificiale su iPhone.