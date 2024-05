Eminem annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “Houdini” il 31 maggio

Poco meno di un mese dopo aver annunciato il suo prossimo album “The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)”, Eminem ha rivelato che il suo singolo di debutto “Houdini” uscirà venerdì.

In un post su Instagram, il rapper FaceTimed, il mago David Blaine, gli ha chiesto di “aiutarlo con qualcosa”. “Mi chiedevo, fino a che punto possiamo spingerci con questa magia? Tipo, possiamo fare un trucco o qualcosa del genere?” chiede M. Blaine, che beve un bicchiere di vino e poi procede a sgranocchiare il bordo del bicchiere. Ok, per il mio ultimo trucco.” “Farò sparire la mia carriera”, dice Em, toccando la roulotte.

Poco si sa del dodicesimo album in studio di Eminem, che in precedenza aveva detto sarebbe uscito quest’estate. “Houdini” sarà la prima offerta e sembra che alla fine della clip di Instagram venga riprodotta una breve clip dello strumento.

Mentre Em ha tenuto nascosti i dettagli di “La morte di Slim Shady”, il suo collaboratore di lunga data e mentore Dr. Dre ha lasciato trapelare alcuni dettagli all’inizio di quest’anno. A marzo, Dre ha partecipato al “Jimmy Kimmel Live!” Dove ha rivelato che Eminem stava lavorando ad un nuovo album. Ha anche notato di aver contribuito con diverse canzoni al progetto e che aveva intenzione di ascoltare l’album per la prima volta il giorno dopo la sua apparizione televisiva.

Ad aprile, Em ha annunciato “The Death of Slim Shady” attraverso il teaser del programma poliziesco Detroit Murder Files andato in onda durante il Draft NFL. All’inizio di questo mese, ha pubblicato un falso necrologio sul Detroit Free Press per dire addio a Slim Shady, che è stato a lungo il suo alter ego.