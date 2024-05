Emma Stone indossa un miniabito Louis Vuitton con cintura importante al Festival di Cannes

Sabato Emma Stone ha partecipato alla conferenza stampa del Festival di Cannes per il suo nuovo film Tipi di gentilezza Diretto da Yorgos Lanthimos e interpretato da Jesse Plemons, Margaret Qualley, Joe Alwyn e Willem Dafoe. La star indossava un miniabito bianco Louis Vuitton che terminava a metà coscia. L’abito presentava uno scollo con pieghe strutturate e maniche a tre quarti ed era stretto in vita con una cintura da uomo extra lunga elegantemente avvolta su un lato.

Lo indossava con tacchi neri con cinturino e un paio di occhiali da sole rotondi marroni. La Stone portava i capelli raccolti in una lunga coda di cavallo dritta e borchie di diamanti nelle orecchie. Portava un labbro rosa corallo.

Questo è il secondo look Louis Vuitton che Stone indossa a Cannes questo fine settimana. Venerdì ha indossato un lungo abito senza maniche sul tappeto rosso. L’abito aveva una profonda scollatura e lei lo indossava.

Durante la conferenza stampa, il giornalista del Kazakistan rivista 98 è riportato Chiamando Stone “Emily”, che in realtà è il suo nome da nubile, ha scelto “Emma” quando il nome “Emily Stone” era già stato scelto dal suo sindacato, SAG-AFTRA. Lanthimos è intervenuto per correggere il giornalista solo perché Stone spiegasse la situazione.

“Mi chiamo Emily, grazie,” sorrise. “Molto bello.”

In passato, il il povero La star ha detto di aver scelto “Emma” per onorare il membro preferito della sua band delle Spice Girls, Emma Bunton, per la sua somiglianza con il suo vero nome e perché lo ha riconosciuto presto.

“Crescendo ero molto bionda, il mio vero nome era Emily, ma a causa di Baby Spice volevo essere chiamata Emma, ​​e indovina un po’? Adesso lo sono”, ha spiegato la Stone. Lo spettacolo di stasera con Jimmy Fallon In un’intervista nel 2018. “Non è stato per colpa sua, ma sì, in seconda elementare, il primo giorno sono andata dalla maestra e le ho chiesto di chiamarmi Emma? Sì, è stato a causa di Emma Lee Bunton delle Spice Girls? Si lo era.”

