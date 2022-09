Emmy 2022 Live: Michael Keaton e Cheryl Lee Ralph Wayne Awards

I vincitori della 74a edizione dei Primetime Emmy Awards saranno rivelati lunedì sera nel centro di Los Angeles. Gli spettatori possono guardare il concerto sulla NBC o sul servizio di live streaming Peacock, a partire dalle 20:00 ET.

Il veterano di “Saturday Night Live” Kenan Thompson assumerà le funzioni di host quest’anno e farà la sua parte per aiutare ad aumentare le valutazioni degli Emmy per il secondo anno consecutivo. Lo spettacolo dell’anno scorso ha attirato 7,4 milioni di telespettatori, invertendo la tendenza dei dati di ascolto ai minimi storici.

La festa dovrebbe suonare abbastanza tipica: per la prima volta dal 2019, tornerà nella sua casa tradizionale al Microsoft Theatre. (La festa del 2020 è stata per lo più virtuale, mentre l’evento dell’anno scorso si è tenuto all’interno di una tenda.)

Rimarranno alcuni elementi della celebrazione dell’anno scorso. I produttori dello spettacolo hanno detto Il giornalista di Hollywood Avrebbero riportato i tavoli da pranzo in stile Golden Globe piuttosto che assegnare i candidati a posti in stile teatro.

Per la gara di quest’anno, “Successione” della HBO è il favorito per il miglior film drammatico, con la concorrenza di Squid Game di Netflix e la serie esordiente di Apple TV+ “Severance”. “Ted Lasso” attende l’iterazione nella migliore commedia con Abbott Elementary della ABC e Only Murders in the Building di Hulu nella speranza di creare una sorpresa. E “The White Lotus” della HBO è uno dei preferiti nella categoria Best Limited Series, con anche Dopesick di Hulu e “The Dropout” nel mix.

Questo potrebbe essere l’anno più competitivo degli Emmy. Le voci in drammi, commedie e categorie limitate sono aumentate in modo significativo.

Anche con tutti i duri contendenti, le prime due reti sono quasi sicure di grazia, come al solito, HBO e Netflix. Dopo aver distribuito dozzine di premi artistici lo scorso fine settimana ai Creative Arts Emmy, HBO e la sua app di streaming, HBO Max, hanno accumulato finora 26 Emmy, guidando tutte le reti. Netflix è al secondo posto con 23 Emmy.

Le candidature idonee per i premi di quest’anno devono essere presentate tra giugno 2021 e maggio 2022.