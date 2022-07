Entrate Twitter (TWTR) Q2 2022

Twitter segnalato Venerdì ha mancato le stime degli analisti su entrate, entrate e crescita degli utenti nel secondo trimestre.

Azioni Twitter Il venerdì mattina è stato tranquillo.

Ecco i numeri chiave:

Guadagno azionario: Una perdita di 8 centesimi è stata sul guadagno corretto, previsto di 14 centesimi, secondo un sondaggio Refinitiv degli analisti

Una perdita di 8 centesimi è stata sul guadagno corretto, previsto di 14 centesimi, secondo un sondaggio Refinitiv degli analisti Reddito: $ 1,18 miliardi e $ 1,32 miliardi

$ 1,18 miliardi e $ 1,32 miliardi Utenti attivi giornalieri monetizzabili (mDAU): 237,8 milioni contro 238,08 milioni previsti, secondo Refinitiv

Le entrate di Twitter sono diminuite dell’1% anno su anno a $ 1,18 miliardi. Wall Street si aspettava 1,32 miliardi di dollari, con una crescita del 10,5% anno su anno. Secondo Refinitiv, ha segnato la più grande perdita di entrate di Twitter, con risultati inferiori dell’11% alle stime.

La società ha attribuito il calo delle entrate in parte ai venti contrari del settore pubblicitario legati al più ampio e difficile contesto macroeconomico e “l’incertezza relativa all’acquisizione in sospeso di Twitter da parte di una consociata di Elon Musk”.

Twitter e altre società di social media stanno subendo il peso delle sfide macroeconomiche dovute all’inflazione, alle preoccupazioni sui tassi di interesse, ai problemi in corso nella catena di approvvigionamento e alla guerra in Ucraina. Giovedì, Affrettato segnalato La società ha riportato risultati deludenti nel secondo trimestre e ha affermato che prevede di rallentare le assunzioni a causa della debole crescita dei ricavi, facendo scendere le sue azioni del 25% nel trading esteso.

Twitter ha affermato che non fornirà indicazioni previsionali per il terzo trimestre, in attesa dell’acquisizione di Musk. Inoltre, non ha tenuto una teleconferenza con gli analisti per discutere i risultati degli utili.

I costi e le spese nel trimestre sono aumentati del 31% anno su anno a 1,52 miliardi di dollari. La società è passata a una perdita di 8 centesimi per azione, registrando la sua prima perdita rettificata in due anni e la seconda nella sua storia.

Twitter ha affermato che le spese relative all’acquisizione di Musk sono state di circa $ 33 milioni nel secondo trimestre. Le spese di fine rapporto nel secondo trimestre sono state di circa 19 milioni di dollari. All’inizio di questo mese, Twitter ha licenziato un terzo del suo team di acquisizione di talenti giornale di Wall Street.

Twitter è bloccato in una battaglia legale con Musk Ha proposto un’acquisizione della società da 44 miliardi di dollari. CEO di Tesla Ha cercato di ritirarsi dall’accordo. Musk afferma che Twitter ha sottostimato il numero di spam e account fraudolenti e non ha fornito informazioni sugli account falsi. Twitter citato in giudizio All’inizio di questo mese Musk e alcuni dei suoi alleati hanno accusato il miliardario di “rifiutarsi di onorare i suoi obblighi nei confronti di Twitter e dei suoi azionisti perché il contratto che ha firmato non serve più i suoi interessi personali”.

Twitter ha segnato un primo successo martedì Lo ha stabilito un cancelliere della Corte di Cancelleria del Delaware A favore di un processo accelerato di cinque giorni a partire da ottobre.

Robert Humm della CNBC ha contribuito a questo rapporto.

