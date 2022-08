Era Finn Scully Los Angeles

In uno dei suoi ultimi lavori pubblici, Scully ha scritto una lettera al comitato dell’Era of Baseball Hall of Fame a sostegno della nomina di Hodges per la Hall of Fame, una lettera che si dice sia molto commovente. Ma la sempre umile Scully si rifiutava di credere di avere abbastanza influenza per influenzare l’elettorato e, inoltre, non voleva alcun credito.

“Anche quando l’ho scritto, le mie dita erano così incrociate che non sarebbe stato reso pubblico che sto improvvisamente cercando di entrare sotto i riflettori perché non volevo affatto”, ha detto Scully quest’estate. “Sì, ho già scritto la lettera, ed è vero, per quanto ne so, sotto ogni aspetto. Ma non voglio assolutamente soffermarmi su questo.

“Sono molto sensibile ora che sono in pensione. Semplicemente non voglio fare nulla per cui potrei sembrare fuori posto”.

Ma il “posto” di Scully era ovunque, e tutti hanno accolto un amico, a cominciare dal suo caloroso invito all’inizio di ogni trasmissione a “prendere una sedia”. E per quasi sette decenni, dalle ville di Bel Air ai quartieri operai di Southland, per conto dei Dodgers, ha creato un’incredibile famiglia allargata.