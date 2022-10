Errori del computer dallo spazio

Un grande sforzo per proteggere un data center dai raggi cosmici, ad esempio rivestendolo di piombo, sarebbe molto costoso. È più facile ed economico mantenere i backup dei dati distribuiti geograficamente. Se accade il peggio, i client possono essere dirottati sul server di backup, afferma Grayson.

Ma per alcune applicazioni, i raggi cosmici sono presi sul serio. Si consideri, ad esempio, la pila di componenti elettronici in un aeroplano moderno che collega i comandi del pilota al timone. I principali produttori del settore aerospaziale e della difesa stanno utilizzando componenti resistenti ad alcuni degli effetti dei raggi cosmici, afferma Tim Morin, collega tecnico di Microchip Semiconductor. La sua azienda è tra coloro che forniscono questi ingredienti.

“È immune solo ai disturbi in un singolo evento causati dai neutroni”, afferma. “Non ne siamo interessati”.

Moran si rifiuta di specificare esattamente quale approccio ha adottato la sua azienda per realizzare chip per computer che non siano influenzati dall’interferenza dei neutroni, tranne per il fatto che è una questione di materiali e progettazione dei circuiti.

Ovviamente, non tutte le applicazioni richiedono una protezione di tale livello. Inoltre, non è possibile ottenere questo risultato con ogni tipo di memoria del computer, aggiunge Morin. Ma per le organizzazioni che mettono aerei e satelliti sopra le nostre teste, questa è chiaramente una considerazione importante.

La tecnologia su cui praticamente tutti noi ora facciamo affidamento ha diversi livelli di rischio ad essa associati. Ma è importante notare che quando i transistor nei chip dei computer diventano più piccoli nei semiconduttori più nuovi e avanzati, Diventano più suscettibili alle interferenze elettromagnetichemolto.

“Il costo per invertire la condizione è inferiore”, spiega Rich. Se è necessaria solo una carica molto piccola, in linea di principio aumentano le possibilità che una particella subatomica venga stimolata da tale carica. Inoltre, c’è un numero crescente di chip per computer, nei dispositivi dai telefoni alle lavatrici. “L’area totale che può essere danneggiata è notevolmente aumentata”, afferma Rich. La pioggia subatomica che cade sui nostri dispositivi ha più bersagli che mai da colpire.

Le conseguenze di ciò possono essere terribili, ma finora è difficile sapere fino a che punto ciò possa danneggiare noi o i sistemi che governano il mondo moderno. Per Marie-Moe, lo strano comportamento del suo pacemaker durante quel viaggio ad Amsterdam sei anni fa ha portato a una maggiore conoscenza del dispositivo così importante per il sano funzionamento del suo cuore. ma ciò Aiutalo a trovarlo Nelle vulnerabilità della sicurezza informatica dei pacemaker.

Se il neutrone vagante è davvero dietro a tutto, è piuttosto una reazione a catena. Quindi almeno ci possono essere risultati positivi da piccole fluttuazioni, oltre a risultati spaventosi.

“Sono davvero felice che sia successo a me”, dice.

