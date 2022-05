Escape Academy cattura il divertimento dei puzzle di fuga, senza le stanze anguste

Amici miei, è stato molto difficile produrre abbastanza succo cerebrale in modo naturale per funzionare come una persona normale. Anche le cose che di solito mi piacciono molto, come i videogiochi, non ottengono quello che erano una volta troppo Motivi. Ma dopo aver trascorso un po’ di tempo con accademia di fuga Giocando un po’ e parlando con gli sviluppatori, penso di avere il sistema di somministrazione della serotonina di cui ho disperatamente bisogno.

accademia di fuga From Coin Crew Games è un puzzle game narrativo curato per sembrare delle vere stanze di fuga. Giochi nei panni di un appassionato di escape room che viene invitato in un’accademia segreta dove gli studenti possono addestrarsi per diventare i migliori fuggitivi. Le persone dei giochi Coin Crew hanno effettivamente lavorato su stanze di fuga di personaggi reali e durante l’attacco di febbre da cabina causato dalla pandemia, sono andate alla ricerca di giochi che ricreassero quell’esperienza. Ma non hanno davvero trovato il tipo di giocattoli che graffia quel particolare prurito, quindi hanno deciso di far funzionare il loro grattaschiena.

Può essere difficile spostare qualcosa originariamente progettato per uno spazio fisico in uno digitale. Ci sarà sempre una parte che non può tradursi fedelmente dal reale all’irreale, ed è compito del nostro cervello sospendere l’incredulità abbastanza da colmare quella lacuna. Una delle cose più attraenti accademia di fuga è che suona come una semi-traduzione perduta dell’esperienza dell’escape room. Non mi sentivo come se mi mancasse qualcosa o fossi limitato dal fatto di non essere in un luogo fisico. Ricordo di aver provato la stessa angoscia imbarazzante che sbirciavo oltre il bancone della corsa ogni tanto mentre mi facevo strada attraverso una stanza dall’aspetto maestoso come avrei fatto in stanze reali con persone reali.

Il asso avvocato Una serie di giochi di puzzle che mi sono piaciuti molto, ma uno dei più grandi giochi di puzzle che mi ha infastidito, Soprattutto l’ultima versione, è che la risoluzione di domande o enigmi a volte richiede enormi salti logici. È un sacco di A + B = D e non hai idea di come ci siano arrivati ​​​​i game designer.

Ma tutti i puzzle che ci ho giocato accademia di fuga ha senso. Non è stato così facile ma non così complicato da non poter seguire la logica del gioco per arrivare alla risposta corretta o capire il passo successivo nella serie di puzzle come spesso è richiesto in asso avvocato.

Adoro questo tipo di approccio midstream alla confusione perché ti fa sentire come un dio del cervello. Sì, hai seguito gli indizi non troppo difficili e non troppo semplici per risolvere correttamente questo enigma. Sono la regina della mente, omaggio. Questo tipo di vibrazioni positive è inestimabile e difficile da trovare, soprattutto in una cultura del game design che sembra essere felice di averle La voce del personaggio del giocatore che devi fare subito Mentre stai registrando qualcosa da fare. (Lo sto guardando direttamente Voi Orizzonte proibito a ovest.)

Mentre accademia di fugaI designer si fidano abbastanza dell’intelligenza del giocatore da consentire loro di decidere da soli, e c’è anche un potente sistema di suggerimenti che spinge i giocatori nella giusta direzione senza che vengano rivelate soluzioni esplicite. In realtà ero un po’ infastidito perché è davvero facile premere accidentalmente il pulsante “aiutami” quando non ne ho bisogno, incasinando i miei risultati.

un altro ti dà fastidio asso avvocato è che questi giochi ti richiederanno di completare ogni fase della risoluzione del puzzle anche se hai già capito la risposta. È come se conoscessi la risposta a 3×2 + 3 = 9, il gioco mi richiederebbe comunque di fare il lavoro di moltiplicare tre per due e quindi aggiungere di nuovo tre invece di essere in grado di rispondere solo a nove. È lento e frustrante e almeno a volte dentro asso avvocatoil gioco ti farà prendere ancora di più Strani passaggi per arrivare a una risposta che hai già trovato.

accademia di fuga Non gli importa se puoi dimostrare che funziona, gli importa che tu conosca la risposta. Nel mio gioco c’erano enigmi che non ho completato o indizi che potevo ignorare completamente perché il gioco mi permette di saltare alla risposta. Apprezzo questo tipo di “fiducia nei confronti del giocatore” per risolvere enigmi senza attriti.

Sono il tipo che sa che si stanno divertendo quando iniziano a borbottare tra sé e sé. Sono un marcatore quadrato, molto soddisfatto di segnare quadrati metaforici e di rendermi conto che mentre parlavo di enigmi, “Ho bisogno di capovolgere questa mappa. Il movimento in alto è movimento in basso, il movimento a sinistra è giusto”, stavo spuntando le scatole. Questi enigmi richiederanno sicuramente carta e penna, e avere il senso del tatto per scrivere le cose e incrociare le cose mentre si risolvono gli enigmi migliora il ciclo di gioco già molto soddisfacente del gioco.

Le stanze di fuga, un tempo l’orgoglio dei centri commerciali e il culmine di qualsiasi ritiro aziendale, hanno recentemente perso la loro popolarità. Hanno avuto un breve e luminoso momento nella tarda adolescenza prima che la pandemia facesse incontri intimi in cui le persone lanciavano così tante soluzioni per enigmi respiratori e si urlavano a vicenda in spazi angusti che era un’opzione estremamente poco attraente. E anche se queste attività tornano lentamente allo zeitgeist, nel bene o nel male, non credo che l’industria delle escape room tornerà mai al suo splendore pre-pandemia. Ma l’idea delle stanze di fuga è ancora davvero allettante, il che rende accademia di fuga Uno dei primi preferiti di una delle voci più affascinanti e complete del calendario di gioco 2022.

accademia di fuga Uscite il 28 giugno su Xbox, Xbox Game Pass, PlayStation e PC. Ma! Se sei come me e hai bisogno di un buon cervello gratta e vinci accademia di fuga e altro ancora SubitoSarà disponibile per la prova da oggi fino al 23 maggio come parte di Vetrina dei puzzle cerebrali di Steam.