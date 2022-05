Esclusiva: Microsoft continua a eseguire l’iterazione sul dispositivo di streaming cloud Xbox con nome in codice Keystone

Per alcuni anni, le voci persistevano secondo cui Microsoft stava esplorando la creazione di una qualche forma di live streaming Giochi su cloud per Xbox Tramite un dongle più conveniente, simile a Chromecast e Google Stadia. Era il primo consiglio Progetto Hobart. Recentemente, il nome in codice “Keystone” Di ritorno nel menu del sistema operativo Xbox, portando a voci secondo cui Microsoft continua a esplorare hardware aggiuntivo per la formazione Xbox.

Ora possiamo confermare che questo è davvero vero e si tratta di un moderno dispositivo di streaming HDMI che funziona Xbox Game Pass e servizio di cloud gaming. Tuttavia, Microsoft sta esplorando ulteriori iterazioni del prodotto prima di lanciarlo sul mercato.

In una dichiarazione fornita a Windows Central, un portavoce di Microsoft ha descritto il suo impegno a ridurre i limiti dei contenuti Xbox su hardware a basso costo, pur riconoscendo che l’attuale versione di Keystone ha bisogno di più tempo per essere preparata prima di essere pubblicata.

“La nostra visione per i giochi Xbox Cloud è coerente e il nostro obiettivo è consentire alle persone di giocare ai giochi che desiderano, sui dispositivi che desiderano e dove vogliono. Come annunciato lo scorso anno, abbiamo lavorato su un dispositivo di streaming di giochi , nome in codice Keystone, che può connettersi a qualsiasi TV o schermo senza la necessità di una console”, ha affermato un portavoce di Microsoft.

“Come parte di qualsiasi percorso tecnologico, valutiamo costantemente i nostri sforzi, rivediamo ciò che abbiamo appreso e ci assicuriamo di fornire valore ai nostri clienti. Abbiamo preso la decisione di abbandonare l’attuale iterazione dell’hardware Keystone. Lo faremo prendere l’apprendimento e riorientare i nostri sforzi su un nuovo approccio che ci consentirà di portare Xbox Cloud Gaming a più giocatori in tutto il mondo in futuro.”

Da quanto abbiamo capito, Keystone è in fase di sviluppo da due anni, con Microsoft che continua a completare il set di funzionalità del prodotto.

Per ipotizzare, Keystone potrebbe eventualmente eseguire una sorta di Windows o un sottile sistema operativo Xbox, dato che “Keystone” è apparso originariamente nell’elenco dei sistemi operativi insieme a varie piattaforme Xbox come “ERA” e “GameOS”. L’utilizzo di Windows invece di alternative come Android consentirà a Microsoft di offrire le proprie app di streaming multimediale come Microsoft Movies & TV. Sebbene l’utilizzo di Android OSP possa essere un modo più veloce per commercializzare, si basa su app come Netflix e possibilmente Spotify.

La sequenza temporale esatta per Keystone non è ancora chiara, ma non mi aspetto di vederla presto, specialmente non in Vetrina Xbox e Bethesda In arrivo il 12 giugno.

Il dispositivo di streaming a basso costo ha senso dal punto di vista aziendale, poiché Microsoft sta spingendo per rendere Xbox Game Pass disponibile a più famiglie che potrebbero non essere interessate a possedere una console completa. Come Microsoft ha accennato in precedenza a portare file App TV per Xbox Cloud Gaming Inoltre, il che abbasserà ancora di più la barriera. Ad ogni modo, sono entusiasta di vedere come sarà “Keystone” una volta pronto.