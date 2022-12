Esclusivo: gli Stati Uniti impongono sanzioni all’uomo d’affari turco, rivendicando i suoi legami con la Quds Force iraniana

WASHINGTON (Reuters) – L’amministrazione Biden giovedì ha schiaffeggiato le sanzioni contro l’importante uomo d’affari turco Sitke Ayan e la sua rete di società, accusandolo di agire da facilitatore per vendere petrolio e riciclare denaro per conto delle Guardie rivoluzionarie iraniane.

Le misure statunitensi arrivano in un momento in cui le relazioni tra i due paesi sono tese su una serie di questioni, tra cui una disputa sulla politica siriana e l’acquisto da parte di Ankara di sistemi di difesa aerea russi.

Il Dipartimento del Tesoro ha affermato in una dichiarazione riportata per la prima volta da Reuters che le società Ayan hanno stipulato contratti di vendita internazionale di petrolio iraniano, organizzato spedizioni e assistito nel riciclaggio dei proventi e trattenendo la fonte di petrolio iraniano per conto della Forza Quds iraniana, un braccio delle Guardie rivoluzionarie iraniane . .

Ha aggiunto che “Ayaan ha stipulato contratti commerciali per vendere petrolio iraniano per centinaia di milioni di dollari ad acquirenti” in Cina, Europa ed Emirati Arabi Uniti, aggiungendo che ha poi restituito i proventi alla Forza Quds.

Sono stati nominati anche il figlio e partner di Ayan Bahauddin Ayan, Kasim Oztas, e altri due cittadini turchi coinvolti nella sua rete di affari, insieme a 26 società, tra cui il gruppo ASB, una holding con sede a Gibilterra e una nave.

In una risposta e-mail a una richiesta di commento di Reuters, Setke Ayan ha dichiarato: “Difenderemo i nostri diritti legali contro tutti”.

Ha aggiunto di essere stato coinvolto in due attività commerciali con l’Iran. Questi erano il commercio di petrolio e prodotti petroliferi che si è concluso con sanzioni nel 2010 e la vendita di elettricità iraniana alla Turchia dal 2009 al 2015, che ha interrotto per problemi di pagamento.

“Non ho mai lavorato con nessuno diverso dalle istituzioni ufficiali del governo iraniano in nessun momento della mia vita”, ha detto.

Il figlio di Bahadin e Ayan, Oztas, non è stato immediatamente raggiungibile per un commento. Il gruppo ASB di Ayan e il dipartimento delle comunicazioni della Turchia non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Il Tesoro ha congelato tutti i beni statunitensi di quelli identificati e generalmente impedisce agli americani di fare affari con loro. Sono soggette a sanzioni anche le persone che effettuano determinate operazioni con quelle specificate.

Washington ha recentemente avvertito la Turchia di astenersi da un’incursione militare nel nord della Siria dopo che Ankara ha detto che si stava preparando per una possibile invasione di terra contro le Unità di protezione del popolo curdo siriano (YPG), che considera terroriste ma che costituiscono la maggior parte delle forze siriane sostenute dagli Stati Uniti. Forze Democratiche. .

Washington sta perseguendo sanzioni radicali contro l’Iran e sta cercando modi per aumentare la pressione mentre gli sforzi per rilanciare l’accordo nucleare del 2015 con Teheran vacillano.

Il presidente Joe Biden ha cercato di negoziare il ritorno dell’Iran all’accordo sul nucleare dopo che l’ex presidente Donald Trump si è ritirato nel 2018.

L’accordo del 2015 ha limitato l’attività di arricchimento dell’uranio dell’Iran per rendere più difficile per Teheran lo sviluppo di armi nucleari in cambio della revoca delle sanzioni internazionali. L’Iran nega il suo desiderio di acquisire armi nucleari.

(Segnalazione di Humeyra Pamuk e Daphne Psalidakis); Rapporti aggiuntivi di Ezgi Erkoyon e Darren Butler; Montaggio di Howard Guller e Clarence Fernandez

