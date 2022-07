Esclusivo: i russi hanno visitato l’Iran almeno due volte nell’ultimo mese per controllare i droni dotati di armi

La notizia arriva come con Biden Concludendo il suo viaggio in Medio Oriente, L’Iran è stato un importante punto di discussione tra Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita e Stati del Golfo. Un funzionario statunitense ha detto alla Galileus Web che la crescente partnership tra Iran e Russia esemplifica il motivo per cui gli Stati Uniti devono mantenere la propria presenza e influenza in Medio Oriente.

Biden resta sotto pressione crescente Dagli alleati mediorientali per elaborare un piano praticabile per limitare l’Iran, le speranze di rilanciare l’accordo nucleare del 2015 sono svanite dopo aver vacillato Colloqui a Doha, Qatar, Lo scorso mese.

Funzionari della Casa Bianca hanno rivelato all’inizio di questa settimana che l’intelligence statunitense recentemente declassificata ha indicato che l’Iran dovrebbe rifornire la Russia. Con “centinaia” di droni Da usare nella guerra in Ucraina, con l’Iran che si prepara Inizia l’addestramento delle forze russe Su come funzionano già a fine luglio.

Gli Stati Uniti ora credono che la Russia si sia apparentemente rivolta all’Iran per aiutare a ricostituire le sue scorte di droni. Tuttavia, non è chiaro quanto siano avanzati o efficaci quei droni.

La Russia in precedenza si era rivolta alla Cina per ricevere assistenza a sostegno La sua guerra in Ucraina , funzionari statunitensi hanno rivelato a marzo. Alla fine di maggio, gli Stati Uniti non hanno visto alcuna prova che la Cina abbia fornito alcun supporto militare o economico alla Russia per l’invasione, ha detto Sullivan ai giornalisti in quel momento.