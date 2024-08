ESPN licenzia Robert Griffin III e Sam Ponder come parte delle mosse di riduzione dei costi: fonti

ESPN ha licenziato la conduttrice di “Sunday NFL Countdown” Samantha Ponder e l’analista Robert Griffin III, secondo fonti che hanno familiarità con le mosse. L’atleta Giovedì.

Le decisioni sono state prese per ragioni finanziarie mentre ESPN si avvicina alla fine del suo anno fiscale alla fine di settembre, secondo una fonte vicina alla questione. Sia Ponder che Griffin hanno realizzato più di sette figure. Una fonte vicina alla decisione ha detto che entrambi sono stati informati della decisione di ESPN giovedì mattina. Né Griffin né Ponder hanno risposto L’atletaRichieste di commento.

Fonti che hanno familiarità con il contratto di Ponder hanno detto che sta entrando nell’ultima stagione di un contratto triennale del valore di oltre 3 milioni di dollari. Ha ricoperto solo il prestigioso ruolo di conduttrice di “Sunday NFL Countdown” ed è stata sostanzialmente assente dal lavoro per il resto dell’anno. ESPN di solito riserva questo tipo di programmi a star come Joe Bucks, Troy Aikman e Peyton Mannings.

La conduttrice di “NFL Live” Laura Rutledge e il conduttore di “Get Up” Mike Greenberg saranno probabilmente i sostituti di Ponder.

Le acquisizioni di Ponder e Griffin sono le uniche mosse che ESPN sta facendo al momento, ma potrebbe scegliere di ridurre ulteriori stipendi entro la fine di settembre. Tuttavia, si prevede che i tagli non si avvicineranno minimamente ai tagli in cui sono stati tagliati circa 20 grandi nomi lo scorso giugno, inclusi pilastri come Jeff Van Gundy, Susie Kolber e Jalen Rose.

Griffin, che fino allo scorso anno era visto come una stella nascente presso ESPN, aveva ancora due anni di contratto. È stato assunto tre anni fa dopo aver ricevuto l’interesse di Fox Sports ed ESPN. All’epoca, fonti di entrambe le reti elogiarono quella che descrissero come una delle migliori audizioni che avessero mai visto.

La scorsa stagione era fortemente considerato il secondo analista di football universitario di ESPN insieme a Sean McDonough, ma il lavoro è andato a Greg McElroy.

ESPN ha rifiutato di commentare.

Da quando le azioni di Griffin sono crollate, è diventato un ottimo candidato per essere lasciato andare. Anche se il suo stipendio annuale a sette cifre sarebbe ancora rispettabile, il suo ruolo è diminuito al punto che ESPN ha deciso di non trattenerlo.

Il primo vero segno che Griffin fosse stato escluso dal roster fu quando fu rimosso da Monday Night’s Countdown, dove era apparso nello show principale pre-partita per due anni. ESPN ha assunto Jason Kelce in questa offseason per sostituire Griffin.

La scorsa stagione, Griffin ha anche fatto parte di una delle migliori squadre di trasmissione universitarie di ESPN, lavorando con il giocatore Bob Wishausen.

Nel corso degli anni, Fox Sports ha mostrato interesse per Griffin. Quando cercò un successore di Reggie Bush nel suo spettacolo “Big Noon Kickoff” prima della partita, Griffin era in cima alla lista, ma scelse un altro vincitore dell’Heisman Trophy, Mark Ingram II.

Griffin è attivo sui social media, dove è coinvolto in una serie di questioni, anche quando ESPN era controversa. Ponder non ha tanti post sui social media quanto Griffin, ma occasionalmente si è impegnato in conversazioni su atleti transgender e altre questioni politicamente cariche.

Nel 2017, Ponder ha avuto l’onore di sostituire il leggendario Chris Berman in “Countdown”.

Berman, forse la personalità in onda più importante nella storia della rete, si fece da parte, per essere sostituito da Ponder. Non aveva molta esperienza nella NFL, essendosi fatta strada nei ranghi di ESPN diventando un pilastro del suo popolare spettacolo pre-partita, “College Game Day”.

