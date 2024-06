ETF Bitcoin: l’Australia lancia il primo ETF BTC con VanEck

La portata globale degli ETF su BTC si sta espandendo mentre la Borsa australiana si prepara per una nuova quotazione il 20 giugno.

Resta da vedere se le approvazioni immediate degli ETF ETH negli Stati Uniti aumenteranno la domanda di ETF BTC.

Ha aderito l’Australian Stock Exchange (ASX), la più grande borsa valori dell’Australia Bitcoin [BTC] ETF Party approvando il primo prodotto ETF BTC del gestore patrimoniale VanEck.

Il prodotto, VanEck Bitcoin ETF (VBTC), sarà quotato il 20 giugno, segnando il debutto storico di un ETF che include i più grandi asset digitali sull’ASX.

Andrew Campion, amministratore delegato dei prodotti di investimento presso ASX Raccontare L’Australian Financial Review (AFR) ha riferito che il ritardo nell’approvazione degli ETF su BTC è dovuto all’inverno cripto del 2022. Campion ha aggiunto:

“Ma con la ripresa dei prezzi delle criptovalute, negli ultimi 12 mesi abbiamo suscitato un discreto interesse, culminato nell’approvazione.”

Chiedere ha sottolineato C’è stato un rinnovato interesse in seguito al lancio degli ETF BTC negli Stati Uniti e a Hong Kong.

Domanda per l’ETF Bitcoin Australia

Da parte sua, Ariane Neron, amministratore delegato di VanEck per la regione Asia-Pacifico, ha sottolineato la crescente domanda di Bitcoin da parte degli investitori.

“Bitcoin rimane una classe di asset emergente desiderata da molti consulenti e investitori.”

La quotazione ASX è un ottimo segnale per gli investitori australiani che cercano modalità regolamentate per fare trading e investire in BTC.

Prodotti simili sono stati recentemente lanciati anche sulla seconda borsa australiana, Cboe Australia, il principale concorrente dell’ASX.

In particolare, il Monochrome Bitcoin ETF (IBTC) ha debuttato ed è stato pubblicato su Cboe Australia il 3 giugno. Al 14 giugno, il prodotto aveva raccolto 46 bitcoin, ha affermato Julian Farher, analista e investitore di Bitcoin, aprire.

È interessante notare che la quotazione ASX inizierà a essere negoziata pochi giorni prima della vendita spot negli Stati Uniti Ethereum [ETH] Approvazione della Fondazione Europea per la Formazione. Molti analisti lo vedono come un catalizzatore per il mercato in generale. Resta da vedere se ciò aumenterà o meno la domanda di ETF BTC australiani.

Tuttavia, la scorsa settimana gli ETF statunitensi sul Bitcoin hanno registrato deflussi significativi poiché gli investitori hanno scaricato i rischi prima e dopo la decisione della Federal Reserve di mantenere i tassi di interesse invariati per la settima volta.

Escludendo il 12 giugno, il resto della scorsa settimana ha visto massicci deflussi di oltre 680 milioni di dollari, sottolineando l’approccio rischioso degli investitori statunitensi.

Al momento della stesura di questo articolo, la moneta del Re è scesa sotto i 66.000 dollari. Potrebbe scendere nella fascia inferiore se il sentimento ribassista persiste.

Inoltre, secondo Coinglass Datii tassi di interesse di mercato aperti (OI) erano generalmente in rosso al momento della stesura di questo articolo, indicando una ridotta liquidità nel mercato dei derivati ​​e rafforzando il sentimento ribassista.