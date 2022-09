EVGA, il grande produttore di schede grafiche, ha una rottura disordinata con Nvidia

I tempi erano duri. immagine : Kotaku / San Francisco Chronicle / Giornali Hearst ( Getty Images )

E ora qualcosa che nessuno si aspettava: EVGA, uno dei principali produttori di schede grafiche per PC di terze parti, e il marchio preferito dai giocatori di PC per parti di qualità e garanzie affidabili supportate da un solido servizio clienti, sta terminando la sua relazione di lunga data con Nvidia. Inoltre, secondo quanto riferito, la società ha affermato che non cercherà nemmeno collaborazioni con giganti del silicio concorrenti come AMD o Intel. EVGA sembra essere stato fatto solo con le GPU.

La notizia della decisione apparentemente sorprendente di EVGA di interrompere la produzione di GPU è emersa tramite YouTuber popolari Giocatori E il Jayztwocents. I dati di entrambi i canali affermano di essere stati invitati a un incontro privato con i dipendenti di EVGA, incluso il CEO Andrew Hahn. Durante l’incontro, EVGA avrebbe espresso il desiderio e l’intenzione di separarsi da Nvidia, citando diverse frustrazioni per la partnership.

Questi punti dolenti si riferiscono principalmente a ciò che Han descrive come la riluttanza di Nvidia a condividere le informazioni di base sui suoi prodotti con i partner fino a quando le stesse informazioni non vengono rese disponibili al pubblico, spesso sul palco di una conferenza stampa; ritiene che Nvidia stia minando partner come EVGA vendendo le sue carte “Founders Edition” a un prezzo inferiore; E la sensazione tra i partner che Nvidia non apprezzi le loro cure.

Giocatori Contiene dettagli molto esaurienti dell’incontro e di questa notizia in formato il suo video.

Giocatori

L’alta dirigenza di EVGA ha preso la decisione di separarsi da Nvidia ad aprile, ma ha mantenuto la decisione strettamente confidenziale. Sebbene EVGA, un’azienda spesso conosciuta e apprezzata per le ottime GPU e un servizio clienti affidabile, stia lasciando il mercato delle GPU, l’azienda intende andare avanti. Tuttavia, le nuove categorie di prodotti non verranno ampliate, Giocatori rapporti. E mentre l’azienda produce e vende altri componenti per PC come schede madri, case e alimentatori, è probabile che perdere il lato GPU della sua attività rappresenti delle sfide per i suoi 280 dipendenti in tutto il mondo.

GamersNexus’ Steve Burke reports that EVGA is looking to reallocate staff to different projects to keep everyone employed. The company laid off 20 percent of its Taiwan employees earlier this year, and now several people whose jobs solely revolved around GPU manufacturing and development don’t have an obvious job to perform.

While EVGA will continue to sell RTX 30-series cards, it expects to run out of stock by the end of the year, and will be hanging on to an additional stock to service warranties and repairs. EVGA’s pledging to honor warranties for existing customers of those cards.

Today is a bittersweet day for PC gamers, as EVGA’s presence in the GPU arena will be sorely missed. On the flip side, the crypto-mining craze that has plagued the industry by buying up countless cards for mining rigs seems to be coming to an end. The prominent crypto è diventato Ethereum Finalmente, finalmente scappa Da Algoritmi “Proof of Work” affamati di GPU che hanno contribuito alla distruzione virtuale delle scorte di GPU disponibili negli ultimi due anni. Come probabilmente avrai notato, le GPU sono di nuovo disponibili per l’acquisto e i prezzi stanno finalmente iniziando a scendere a terra. Con la chiave Ethereum, speriamo che questa tendenza possa solo accelerare.