ExxonMobil ha raggiunto un accordo con la Federal Trade Commission e si appresta a concludere il suo accordo da 60 miliardi di dollari con Pioneer

Secondo la fonte, la pressione per licenziare Sheffield era dovuta alle preoccupazioni sui suoi precedenti colloqui con l'OPEC.

Exxon e la FTC hanno rifiutato di commentare. L'accordo è stato riportato per la prima volta da Bloomberg News.

Exxon ha annunciato per la prima volta l'accordo con Pioneer in ottobre, in un accordo su tutte le azioni del valore di 59,5 miliardi di dollari. Exxon ha affermato che l’acquisizione raddoppierà la sua produzione nel bacino del Permiano.

“Pioneer è un chiaro leader nella regione del Permiano con una base patrimoniale unica e persone con una profonda conoscenza del settore. Le capacità combinate delle nostre due società creeranno valore a lungo termine ben oltre ciò che ciascuna società può fare su base autonoma”, ha affermato Darren. Woods, presidente e amministratore delegato di Exxon comunicato stampa puntuale.

Le azioni di Exxon e Pioneer sono rimaste poco cambiate nell'extended trading di mercoledì.

