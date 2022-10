Famose statue moai dell’Isola di Pasqua gravemente danneggiate dagli incendi: “irreparabili”

Un devastante incendio all’inizio di questa settimana ha causato danni “incommensurabili” a numerosi Famose statue della testa di pietra sull’Isola di Pasqua.

“Non è misurabile, non è misurabile, il danno c’è, è irreparabile”, ha detto Pedro Edmunds, sindaco dell’Isola di Pasqua, una provincia del Cile situata a 2.000 miglia dalla costa. “Perché ciò che fa il fuoco è riscaldare la roccia e si incrina.”

Gli scienziati visiteranno l’isola per valutare l’entità del danno e determinare cosa possono fare per riparare o salvare le statue danneggiate dal fuoco, ma Edmonds ha detto che potrebbe non esserci alcuna “soluzione”.

Edmunds ha anche accusato A Mancanza di sostegno da parte del governo cileno Come causa di danno, affermare che lo stato è rimasto “assente” e avrebbe potuto aiutare a pianificare per “prevenire questi problemi”.

A quest’ora , Causa dell’incendio Ancora sconosciuto, Edmunds ha detto che sarà aperta un’indagine sia sulla causa dell’incendio che sui suoi danni totali.

Un rapporto preliminare afferma che l’incendio è scoppiato martedì e ha consumato più di 148 acri, incluso il cratere vulcanico Rano Raraku dove si trovano molte delle statue.

“Per noi è molto doloroso vedere come sono bruciati i Moai”, ha detto Francisco Hawa, un rappresentante del popolo di Rapa Nui, aggiungendo che le statue stanno già subendo danni lenti dal tempo e che il fuoco sta “accelerando questo danno. “

L’isola, abitata da circa 7.750 abitanti Chiuso ai visitatori durante la pandemia di coronavirus Ha riaperto ai visitatori solo nell’agosto di quest’anno.

Le misteriose statue moai dell’Isola di Pasqua forniscono a Grande attrazione per i turisti alle isole, che amplifica l’eventuale perdita di sassi. L’isola ospita più di 1.000 statue, che possono pesare diverse tonnellate.

L’isola ha vinto con successo all’inizio di quest’anno una lunga battaglia per restituire una delle statue che è stata rimossa da Santiago, la capitale, nel 19° secolo, a dimostrazione dell’importanza delle statue per la gente del posto. Il governo è attualmente in trattative con altre istituzioni, come il British Museum, per riprendersi altri pezzi.

Reuters ha contribuito a questo rapporto.